Соціолог (Active group) Єва Розенбліт спеціально для "Телеграфа" щодо ставлення українців та світової спільноти до допуску російських та білоруських спортсменів до Олімпіади в Парижі:

Інформація про можливий допуск росіян та білорусів до Олімпійських ігор 2024 набула розголосу та стала актуальною темою не лише в світі спорту. За даними опитування українців, проведеного 4 лютого в панелі SunFlowerSociology з’ясувалося, що 57,1% респондентів знають про це рішення та 20,6% чули про це.

При чому 77,2% українців вважають, що росіян та білорусів не можна допускати до змагань за жодних умов, а для 7,4% опитаних вони можуть брати участь під "нейтральним" прапором; на думку 8,4% – лише окремі спортсмени можуть брати участь у іграх, а для 3% – вони можуть брати участь під прапорами своїх країн.

26 січня стало відомо, що росіян та білорусів офіційно запросили на Азіатські ігри-2023, та готується модель квотної системи "яка прокладе шлях для спортсменів з росії та білорусі, які мають право на участь наступного року у Паризькій Олімпіаді – через Азію".

Українські посадові особи швидко та категорично відреагували на таку заяву: президент України Володимир Зеленський сказав, що причини ініціативи незрозумілі, однак Україна зробить усе, аби вберегти спорт від впливу рф. Українці, як показало опитування, підтримують таку позицію. Так, на запитання "Як ви ставитеся до рішення МОК розглянути ймовірність повернення росіян та білорусів до ігор", 77,2% відповіли, що ставляться негативно і ще 12,4% швидше негативно. Лише 2,2% ставляться позитивно та 3,2% швидше позитивно.

Вадим Гутцайт, президент НОК України заявив про готовність української сторони бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі у випадку, якщо МОК допустить росіян та білорусів до змагань. 3 лютого НОК України сформував план заходів щоб не допустити повернення спортсменів країн-агресорів до змагань. Це рішення НОК України отримало повну підтримку у 64% опитаних українців. а ще 12,7% сказали, що у цілому підтримують, але мають перестороги. У той час як не підтримують – 7,7% і ще 7,9% не підтримують, але припускають рішення про повернення російських і білоруських спортсменів.

До ініціативи бойкотування вже доєдналися Польща, Литва, Латвія та Естонія. 2 лютого міністри спорту цих держав ухвалили спільну заяву у якій звинуватили МОК у створенні спеціальних винятків, що дозволяють "використовувати спорт для легітимізації та відвернення уваги від загарбницької війни Росії проти України". Вони, як і Володимир Зеленський, вважають, що росія використає допущення до ігор як можливість розповсюджувати свою пропаганду у Європі. З таким твердженням повністю погоджуються 50,4% опитаних українців і ще 32% – швидше погоджують, а 7,4% навпаки швидше не згодні з цим, не погоджуються – 4,7%. Не визначилися із відповіддю 5,5%

Інакшою є позиція США: речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр зазначила, що якщо спортсменів запрошують на міжнародний захід, "має бути абсолютно ясно, що вони не представляють росію чи білорусь".

Міжнародний олімпійський комітет прокоментував рішення НОК України про бойкотування: їх засмучує реакція українського НОК. Комітет вважає, що погрози бойкотом ідуть у розріз із цінностями олімпійського руху. "Як показала історія, попередні бойкоти не досягли політичних цілей і стали лише покаранням для самих спортсменів" йдеться у заяві МОК.

Якщо звернутися до історії, то на перші після Першої світової війни Олімпійські ігри країни-агресори допущені не були. Більше того: Німеччину не допустили і на наступну гру. Також Німеччину та Японію не допустили на ігри 1948 року у Лондоні – британський уряд заборонив країнам брати участь.

Бронзова призерка Олімпіади з легкої атлетики Ольга Саладуха заявила, що останній тиждень під Бахмутом через повномасштабне вторгнення рф за участі рб загинуло понад 10 молодих українських спортсменів.

І на запитання "Як ви вважаєте, чи буде повернення росіян та білорусів у змагання до закінчення війни своєрідною амністією цих держав перед світом?" 36,6% українців вважають, що така дія є однозначною амністією. 26,8% мають певні перестороги і вважають, що швидше так. Для 12,2% повернення у спорт у нейтральному статусі не є амністією, 10,9% – вважають, що швидше ні. Не визначилися 14,1%.

Як показують результати, українське суспільство та влада підтримують одні і ті ж цінності.

Дослідження здійснено компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlowerSociology". Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 4 січня 2023 р.