Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук бьет тревогу из-за одного из кандидатов в антикоррупционный совет при Министерстве обороны:

Друзья!

Настало время офигительных историй!

Министерство обороны Украины опубликовало перечень кандидатов, подавшихся в антикоррупционный совет при министерстве.

Среди других кандидатов есть такой себе экс-нардеп Дмитрий Добродомов. Который заявился от организации "Народный контроль"!

У этого "товарища" очень плодотворный опыт сотрудничества с российскими пропагандистами и спецслужбами!

Напомню, что в 2015-2016 годах патриотические хакеры сломали переписку ряда российских пропагандонов, координировавших свою работу со спецслужбами немытой. Среди этих пропагандонов отдельно выделялась российская продюсер и журналист Мария Столярова. Которая в то время курировала работу новостей коллаборационного телеканала "Интер".

В 2014 году Столярова публично поддерживала аннексию Крыма, призывала к сепаратизму, посещала незаконно оккупированные территории с российской стороны и производила сюжеты в защиту пророссийских вожаков.

Также оказалось, что эта Столярова, которую СБУ депортировало из Украины после скандала, сотрудничала и даже согласовывала сюжеты якобы украинского телеканала с органами безопасности так называемой "ДНР" через еще одного российского журналистка Леонида Муравьева. В переписке которого можно обнаружить неоднократные ссылки на "Машу". В частности, выполняя задачи российских спецслужб, Столярова ввела запрет на наименование в эфирах "Интера" так называемых "ЛДНР" террористами.

Среди политиков, информационно курировавших Столярова был и Дмитрий Добродомов! Во взломе переписки есть неоднократные упоминания того, что именно Столярова обеспечивает его пиар, равно как и пиар "Оппоблока". Очевидно, что именно такую задачу перед ней ставили российские спецслужбы.

Дмитрий Добродомов за связи с фсбешными журналистами был добавлен в базу "Миротворца".

Теперь этот контактер с российскими пропагандонами в погонах рвется в антикоррупционный совет при Министерстве Обороны. В орган, контролирующий прозрачность закупок. Как Добродомов будет распоряжаться информацией, полученной в МО? Не будет ли ее сливать своим российским друзьям и подругам?

Призываю МО и контрразведку СБУ не допустить инфильтрации подобного человека в аппарат министерства!

Нужна огласка!

UPD

"Народный контроль – это тот самый, где был максимка невенчанный, депутат Николаевского совета.

Сливал инфу рсн.

Успел убежать.

А может кто-то из СБУ слив, что за ним скоро придут"

Этот комментарий следует вынести отдельно

PS Также интересно, что именно Добродомов передал 4-й канал ликвидированному нардепу-коллаборанту, работавшему на ФСБ Алексею Ковалеву. Интересная история вырисовывается.

Источник: страница Макарука в Фейсбуке