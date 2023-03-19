Выберите достойного кандидата в совещательный орган Минобороны, чтобы не было стыдно, – Дана Яровая

Волонтер говорит, что новый орган позволит избежать коррупции в Минобороны

Изменения в системе закупок Минобороны не введены. До сих пор остаются "рамочные" договоры, отсрочка контрактирования, а закупки через Прозорро невозможны. Контроль за процессом закупок, предотвращения коррупции, внесения изменений в систему – это станет ответственностью вновь созданного общественного антикоррупционного совещательного органа.

Отбор кандидатов в который состоится 21 марта на платформе НАПК. Об этом рассказала известная волонтер и общественный деятель Дана Яровая в эфире Радио NV.

"Скандал с закупками — это имиджевый вред. Когда мне звонят ребята с "нуля" и спрашивают: "Что у вас там в Киеве происходит?" — мне стыдно сказать. Три недели шли бои относительно доступа антикоррупционного совещательного органа к государственной тайне – это было краеугольным камнем между Минобороны и общественностью. Как член совещательного антикоррупционного органа с доступом к государственной тайне я буду иметь право получить в Департаменте государственных закупок документацию, контракты, в соответствии с которыми закупали "яйца", получить информацию о количестве заявок и понять, имел ли место, например, картельный сговор. Как член совещательного органа, который видит обоснованную коррупционную составляющую, я могу спросить Министра, обратиться в правоохранительные органы." – отметила Дана Яровая.

Минобороны потеряло место, куда вернуться и начать работать нормально. Как только все засекретили, бесконтрольность породила безнаказанность, добавила волонтер.

"Общественный антикоррупционный орган сможет вносить изменения в систему. Быть не только органом контроля, а именно совещательным. Членов совещательного органа будут избирать на всеукраинском голосовании на платформе НАПК 21 марта с 8:00 по 20:00. Выберите достойного кандидата." – подытожила Яровая.