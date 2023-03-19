Оберіть гідного кандидата в дорадчий орган Міноборони, щоб не було соромно, – Дана Ярова

Волонтер каже, що новий орган дозволить уникнути корупції у Міноборони

Змін в системі закупівель Міноборони не введено. Досі залишаються "рамкові" договори, відстрочення контрактування, а закупівлі через Прозорро не можливі. Контроль за процесом закупівель, запобігання корупції, внесення змін у систему – це стане відповідальністю новоствореного громадського антикорупційного дорадчого органу. Відбір кандидатів до якого відбудеться 21 березня на платформі НАЗК.

Про це розповіла відома волонтерка і громадська діячка Дана Ярова в ефірі Радіо NV.

"Скандал із закупівлями – це іміджева шкода. Коли мені дзвонять хлопці з "нуля" і питають: "Що у вас там в Києві відбувається?" – мені соромно сказати. Три тижні точилися бої стосовно доступу антикорупційного дорадчого органу до державної таємниці – це було наріжним каменем між Міноборони і громадськістю. Як член дорадчого антикорупційного органу з доступом до державної таємниці я матиму право отримати в Департаменті державних закупівель документацію, контракти, відповідно до яких закупляли "яйця", отримати інформацію про кількість заявок і зрозуміти, чи мала місце, наприклад, картельна змова. Як член дорадчого органу, який бачить обґрунтовану корупційну складову, я можу запитати Міністра, звернутися до правоохоронних органів." — зазначила Дана Ярова.

Міноборони загубило те місце, куди повернутися і почати працювати нормально. Як тільки усе засекретили, то безконтрольність породила безнаказаність, додала волонтерка.

"Громадський антикорупційний орган матиме змогу вносити зміни в систему. Бути не тільки органом контролю, а саме дорадчим. Членів дорадчого органу обиратимуть на всеукраїнському голосуванні на платформі НАЗК 21 березня з 8:00 по 20:00. Оберіть гідного кандидата." – підсумувала Ярова.