Эксперт Defense Express Иван Киричевски рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и объяснил, почему эти действия не нужно считать началом контрнаступления

Контратаки ВСУ под Бахмутом еще не контрнаступление, а часть Бахмутской оборонной операции. Да, наши войска на этом отрезке имеют частичный успех, но и рашисты там также не потеряли потенциал к наступательным действиям, контратакуют с помощью "вагнеровцев" и десантно-штурмовых войск армии РФ.

Похоже, что только после того, как оккупанты окончательно остановятся под Бахмутом, станут возможны контрнаступательные операции ВСУ более широких масштабов и на других участках фронта. И даже это еще не будет означать завершения и победы в битве за Бахмут, это произойдет только после того, как ВСУ "выровняют фронт" и отгонят рашистов существенно дальше западной окраины города.

Но при этом всем уже сейчас можно начертить возможный контур будущего контрнаступления ВСУ и сопровождающих его событий.

Похоже, что цель предстоящей контрнаступательной операции действительно еще более стратегически глубже, чем то, как ее описал Резников в одном из интервью – задача поражения войскам РФ и нарушение их логистических коммуникаций.

Как можем проследить, за почти 15 месяцев полномасштабной войны и несколько месяцев подготовки перед этим РФ прошла как минимум 3 цикла по схеме "мобилизация-переход в наступление – недостижение цели наступления и переход в оборону – обвал под давлением действия ВСУ – стабилизация и восстановление потенциала", общей продолжительностью от 3 до 7 месяцев каждый.

Очевидно, что ВСУ эту цепочку рашистам хотят поломать, поэтому формируют условия и планируют контрнаступление так, чтобы РФ, наконец, не смогла перейти к этапу "стабилизация и восстановление потенциала".

Очевидно, что при этом ВСУ будут отталкиваться от опыта битвы за Киев и освобождения Херсонщины и Харьковщины, где успех на поле боя достигался благодаря тому, что удавалось разбалансировать систему обороны противника ударами по разным направлениям, используя в частности нестандартное построение боевых порядков наших войск.

Такая задача на этот раз выглядит более сложной, учитывая публично известные данные о том, что глубина фортификации противника на Юге в некоторых случаях достигает 50 км, а на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей враг уже сосредоточил 152 тысячи "штыков".

Но если внимательнее улавливать некоторые сигналы из открытых источников, то, похоже, в ответ на такую проблему Силы обороны Украины готовят еще более нестандартный ответ.

Например, внезапная щедрость от Франции и Германии, которой может хватить еще на пару или несколько механизированных бригад, и фраза президента Зеленского о "нескольких визитах и можно начинать контрнаступление", может свидетельствовать, например, что глобально контрнаступление ВСУ планируется как стратегическая операция в формате нескольких одновременных или последовательных наступательных действий оперативно-тактического уровня.

Глубина такой операции может достигать 3-5 месяцев, и именно под ее завершение немцы и французы могут сейчас выделять бронетехнику.

Что касается нестандартного построения боевых порядков, то здесь есть такой специфический момент – некоторые подразделения ВСУ сами официально показали некоторую западную технику, которую они получили (хотя не стоит исключать, что это была проведенная мера по дезинформации врага).

На своих официальных фото 47 штурмовая бригада показывала, что будет использовать американские БМП Bradley вместе со словенскими M-55S; ну а новосформированная 88-я механизированная бригада фото своей пресс-службы намекала, что вроде бы они стали первыми счастливыми обладателями Leopard 2. Подобных примеров в открытом доступе хватает.

Из чего можно сделать предположение, что всю полученную бронетехнику западного образца не стали сводить во что-то вроде "больших ударных кулаков", а решили равномерно распределить эту огневую и бронетанковую мощь между ударными подразделениями.

Чтобы в частности врагу было сложнее определить, где же направление главного удара, и исходя из этого "выравнивать" оборону.

Отдельная сложность предстоящего контрнаступления как стратегической операции ВСУ состоит в том, что события будут происходить сразу на нескольких просторах – не только на суше, но и на речных коммуникациях, воздухе и море.

Например, если опираться только на открытые источники, то враг имеет основания бояться, что наши войска таки форсируют Днепр.

Командование Сил поддержки ВСУ время от времени скучно и сухо отчитывается об очередных учениях по наведению водных переправ, во время которых используются в частности плавучие тягачи ПТС-2.

А во вражеских ресурсах "залетали" данные о том, что Финляндия нам вроде бы поставила кое-что из своей инженерной техники советского образца, в частности, понтонные мосты на КРАЗах.

Хотя у нас еще нет западных истребителей, но против рашистов все равно будет происходить война в воздухе по западному образцу.

Для начала – похоже, что бонусом к Storm Shadow ВСУ негласно получили от США беспилотники типа ADM-160 MALD, для роли приманок при прорыве вражеской ПВО.

Те дроны-камикадзе с дальностью свыше 200 км, которые сегодня объявила Великобритания, скорее всего, концептуально будут подобны нашим "Стрижам" с "хлопком" для ударов по тыловым объектам россиян. И будут использоваться и для комбинированных ударов с использованием Storm Shadow тоже.

Даже побоище с участием "брянского ПВО" имеет свое значение в контексте предстоящего контрнаступления ВСУ.

Когда рашисты сбрасывают свои управляемые авиабомбы с модулями УМПК по приграничным или прифронтовым городам, то только "тренируются", потому что дальше таким вооружением они бьют и по переднему краю обороны наших войск.

Похоже, что враг собирался использовать крылатые бомбы для противодействия нашим войскам во время движения вперед.

Поэтому чем меньше россияне знают, откуда у ВСУ возможности сбивать самолеты "ВКС РФ" вне дальности действия советских ЗРК, тем лучше.

Ну а что касается моря – здесь вопрос не только в том, что "хлопка" просят российские корабли с "Калибрами" во временно оккупированном Крыму.

Здесь вопрос также в том, что рашисты устроили свой "шакалий экспресс" по линии Новороссийск – временно оккупированный Мариуполь, куда они регулярно уцелевшими десантными кораблями доставляют войска и ресурсы для оккупационных подразделений на Юге Украины.

Именно с приходом подобных конвоев и связаны регулярные сообщения временно оккупированного Мариуполя о резком появлении новых колонн орков.

Хотя, конечно, все вышеизложенное – только мои предположения.

А реальный замысел Сил обороны Украины в настоящее время может еще формироваться. И окончательно станет ясным лишь через несколько часов или даже суток после начала "того же" контрнаступления.