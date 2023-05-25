Адвокат и партнер юридической компании "Миллер" Алексей Носов прокомментировал дело эксглавы аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне

Приговор Евгению Дыхне показателен по многим аспектам. От полного игнорирования позиций защиты в тексте и явной помощи стороне обвинения в отсутствие состава преступления даже исходя из текста, изложенного судом. Суд даже не указал слова Приговор и Именем Украины. И это не описка. Объясню почему.

Перед этим немного хронологии. 1 марта 2023 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда первой инстанции в составе председательствующей Татьяны Гавриленко, а также Екатерины Сикоры и Елены Танасевич объявили Евгению Дыхне, экс-главе аэропорта "Борисполь", и Олесе Левочко, его бывшей подчиненной, обвинительный приговор. В то же время сам принятый документ не содержит слов "приговор именем Украины", что, по нашему мнению, грубо нарушает требования Конституции Украины, по которой "суд принимает решение именем Украины". По мнению стороны защиты, эта грубая ошибка суда не может быть устранена как формальная описка.

"Доказательства обвиняемого Е.Дыхне относительно архаичности национального законодательства Украины, положения которого по существу вредят коммерческой деятельности государственного предприятию аэропорт "Борисполь", делают невозможным его стремительное развитие и лишают аэропорт конкурентоспособности на международном уровне, коллегия судей отклоняет учитывая такое.

…Порядок управления имуществом аэропорта "Борисполь" был определен законами, подзаконными и локальными нормативно-правовыми актами, а потому лица, причастные к управлению этим имуществом, обязаны действовать установленным законом способом", — указано в решении суда.

Такой аргумент привела "тройка" в судебном решении, которым приговорила Евгения к 5 годам лишения свободы. То есть по делу, в котором нет коррупции, нет собственных корыстных мотивов, судьи Т.Гавриленко, К.Сикора и А.Танасевич незаконными действиями признали заключение договоров с нарушением установленной процедуры.

Напомним, Евгений Дыхне и Олеся Левочко обвиняются в том, что якобы срывали конкурсы по аренде государственного имущества, которые проводило Региональное отделение Фонда государственного имущества, в 2016-2017 гг. На период, пока проводились конкурсы, аэропортом "Борисполь" заключались предварительные договоры аренды. В двух конкретных случаях, являвшихся предметом судебного разбирательства, конкурсы по аренде государственного имущества длились два года. Личные интересы Евгения Дыхне и Олеси Левочко, незаконная выгода от таких действий судом не установлена. Договоренности не установлены — по мнению суда между ними существовало "нормальное рабочее общение". Связи с компаниями, в пользу которых Евгений Дыхне якобы срывал конкурсы по аренде, также не установлены. Сумма 15,7 млн гривен, которая признана ущербом государству в решении суда, являются недополученными доходами. То есть, по мнению суда, государство могло бы заработать больше, если бы Региональное отделение Фонда госимущества вовремя провело конкурсы по аренде. Решение принималось Комиссией по аренде, состоявшей из семи человек в составе Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины. Ответственность за срыв конкурсов, а фактически за решение другого органа, ВАКС перевел на Евгения Дыхне и Олесю Левочко.

В рассмотрении ходатайства прокурора "об исправлении описки" изначально было много странных вещей. Например, председательствующий судья Гавриленко сейчас официально находится в декретном отпуске. Но уже как минимум дважды выходила из нее для того, чтобы принять участие в заседаниях по нашему делу. При том, согласно информации с сайта ВАКС – это единственное дело, для которого оно "выходит" из декретного отпуска. Моя коллега Л.Куса даже заявила Председательствующий отвод по этому основанию, указав на пристрастность к нашему клиенту Евгению Дыхне. "Спасти рядового Подгорца" — по такому основанию было отложено рассмотрение заявления прокурора С.Подгорца "об исправлении описки", потому что он тоже "забыл" предоставить свои полномочия до первого рассмотрения.

В суде мы отстаивали мнение, что это существенное нарушение, а не описка. В частности, Уголовно-процессуальный кодекс Украины не содержит законодательного определения слова "описка". В то же время Верховный Суд сформировал определение через свои выводы в соответствующих постановлениях. В частности, Верховный Суд дал такое определение "описки": "Описка — это сделанная судом механическая (непроизвольная, случайная) грамматическая ошибка в решении, которая допущена во время его письменно-вербального изложения (ошибка в правописании, в знаках препинания и т.п.)". Следовательно, только при одновременном соблюдении всех этих трех критериев действия суда могут считаться опиской и подлежат исправлению в порядке ст. 379 УПК РФ.

Во всех остальных случаях суд не может исправить результаты своих действий как описку, поскольку это грубо противоречит такому общему принципу уголовного производства как законность. В нашем случае неуказание судом слов "приговор именем Украины" не соответствует критериям, которые сформулировал Верховный Суд, поскольку:

Как указал во время судебного разбирательства мой коллега Артем Крикун-Труш, если судьи сочтут это опиской, то в таком случае к описке можно так же безосновательно приравнять неуказание судом первой инстанции в своем решении и других обязательных процессуальных аспектов. К примеру, в качестве описки можно исправить неполноту судебного разбирательства и донести доводы относительно противоречивых доказательств.

Все дело Евгения Дыхне и Олеси Левочко является лишь делом якобы о нарушении формальных процедур передачи имущества в аренду. Это дело без коррупции, которое рассматривает Высший антикоррупционный суд. Следовательно, ВАКС в своей позиции по законности должен быть последовательным и избегать двойных стандартов, которые могут еще больше ударить по авторитету и репутации как самой коллегии судей, так и по ВАКС как институции, представляемой этой конкретной коллегией судей.

Суд, в своем решении ставящий за социальную ценность и интересы службы установленные законом бюрократические механизмы и процедуры, не может допустить их нарушения со своей стороны и действовать вопреки конституционному принципу "разрешено только то, что прямо определено законом". Точнее не было бы. Но допустил. Поскольку решением от 19 мая 2023 года коллегия судей в составе Т.Гавриленко, К.Сикоры и А.Танасевич приняли решение об исправлении описки в своем судебном решении, которое мы, конечно, обжалуем. Видео из судебного зала можно просмотреть здесь (https://nojustice.com.ua/suddi-opysalysya/) и здесь (https://nojustice.com.ua/suddi-opysalysya-chastyna-2/), а позицию стороны защиты и наши ходатайства — на сайте www.nojustice.com.ua в разделе "Важные факты" (https://nojustice.com.ua/facts/)

Вместо вывода приведу цитату из монографии уважаемого Алексея Кравчука, кстати, тоже судьи ВАКС "Судебная символика": приведенная формула принятия именем государства, таким образом, символизирует обязательность судебного решения, принятие его органом власти и происхождение этой власти от народа Украины.

А от кого исходит решение, в котором судьи ВАКС "забыли" указать, что оно принято именем Украины?