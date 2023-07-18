Стертапер и соучредитель компании Osavul Дмитрий Билаш высказались по поводу скандала вокруг якобы масштабного производства дронов в россии и реакции украинцев

Что-то даже я сам приуныл немного из-за тех дронов. Печаль-родненькая — одна из самых любимых эмоций украинцев, но каждый раз, когда у вас появляется желание то ли плакать, что все пропало, то ли кричать, что вокруг одна зрада, я советую задавать простой вопрос:

Не оказался ли я под влиянием информационной операции?

Так как мы в Osavul немного в информ операциях разбираемся, я быстренько сам набрасывал ресерч по этой печали с дронами. Ниже мои выводы.

Война дронов, а особенно информационные операции с использованием новостей о дронах – это лейтмотив всей войны. То мы кошмарим россиян этим, то они нас. То у нас появится новость о водных дронах или о 10 000 операторах БПЛА, то россияне покажут новую фабрику. То есть принципиально нового в этой динамике ничего нет. Волонтеры говорят о проблемах с дронами также в последние 500+ дней как минимум. Новости здесь тоже нет. Если посмотреть на график ниже, то нарратив об "Украина имеет проблемы с дронами" давно живет своей жизнью — то появляется, то утихает. Но вот 12 числа на УП выходит статья с заголовком: "Если ситуация с БПЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров". Обычно статья вызывает взрыв в первые 1-2 дня. Но интересно, что 12, 13 и 14 числа мы не видим существенных изменений во внимании к нашему печально-предательскому нарративу. Все прочли, поварили, но особенно без скандалов. И здесь 15-16 залетает новость о ланцетах вместе с широченным цитированием заглавия статьи по УП в российских источниках.

И с 16-го у нас понеслось вы уже видите что.

Я не претендую на супер глубокий анализ, но вот мое скорое заключение:

россияне увидели болевую точку, потому что мониторят наше информационное пространство;

3 дня подумали, покреативили, поехали поснимали контент, хорошенько выставили свои самолетики;

попытались забросить новую атаку, с хорошими фоточками. Протестировали и у них залетело.

Я говорю относительно уверенно об этом процессе, потому что вижу, что 10% всех источников, писавших о нашей проблеме с дронами в последнее время — это либо российские, либо ранее задействованные в информациях.

Когда каждый десятый источник — это атака, то такой рост темы и наши эмоции к ней неорганичны.

Это и есть информация операции. Это и есть манипуляция, уважаемые.

В нашем обществе "демократии бурных эмоций" очень просто запускать информ атаки, ведь мы действительно беспокоимся о своем государстве и эмоционально переживаем ошибки и несправедливость.

Что следует с этим делать?

Быть осознанным, что когда у вас появились очень сильные эмоции, то, вероятно, вами манипулировали. Читать проверенные источники и наращивать критическое мышление. Не закрывайте глаза на проблемы. То, что мы оказались в ипсо относительно дронов, не означает, что с дронами все найс. Проблема, вероятно есть, надо ее поднимать и мотивировать власть через критику переводить средства со стадионов на беспилотники и ракеты.

Между прочим, это и называется общественный контроль, являющийся залогом демократии.