Россияне нашли нашу болезненную точку - Дмитрий Билаш
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Стертапер и соучредитель компании Osavul Дмитрий Билаш высказались по поводу скандала вокруг якобы масштабного производства дронов в россии и реакции украинцев
Что-то даже я сам приуныл немного из-за тех дронов. Печаль-родненькая — одна из самых любимых эмоций украинцев, но каждый раз, когда у вас появляется желание то ли плакать, что все пропало, то ли кричать, что вокруг одна зрада, я советую задавать простой вопрос:
Не оказался ли я под влиянием информационной операции?
Так как мы в Osavul немного в информ операциях разбираемся, я быстренько сам набрасывал ресерч по этой печали с дронами. Ниже мои выводы.
- Война дронов, а особенно информационные операции с использованием новостей о дронах – это лейтмотив всей войны. То мы кошмарим россиян этим, то они нас. То у нас появится новость о водных дронах или о 10 000 операторах БПЛА, то россияне покажут новую фабрику. То есть принципиально нового в этой динамике ничего нет.
- Волонтеры говорят о проблемах с дронами также в последние 500+ дней как минимум. Новости здесь тоже нет.
- Если посмотреть на график ниже, то нарратив об "Украина имеет проблемы с дронами" давно живет своей жизнью — то появляется, то утихает.
- Но вот 12 числа на УП выходит статья с заголовком: "Если ситуация с БПЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров". Обычно статья вызывает взрыв в первые 1-2 дня. Но интересно, что 12, 13 и 14 числа мы не видим существенных изменений во внимании к нашему печально-предательскому нарративу. Все прочли, поварили, но особенно без скандалов.
- И здесь 15-16 залетает новость о ланцетах вместе с широченным цитированием заглавия статьи по УП в российских источниках.
И с 16-го у нас понеслось вы уже видите что.
Я не претендую на супер глубокий анализ, но вот мое скорое заключение:
- россияне увидели болевую точку, потому что мониторят наше информационное пространство;
- 3 дня подумали, покреативили, поехали поснимали контент, хорошенько выставили свои самолетики;
- попытались забросить новую атаку, с хорошими фоточками. Протестировали и у них залетело.
Я говорю относительно уверенно об этом процессе, потому что вижу, что 10% всех источников, писавших о нашей проблеме с дронами в последнее время — это либо российские, либо ранее задействованные в информациях.
Когда каждый десятый источник — это атака, то такой рост темы и наши эмоции к ней неорганичны.
Это и есть информация операции. Это и есть манипуляция, уважаемые.
В нашем обществе "демократии бурных эмоций" очень просто запускать информ атаки, ведь мы действительно беспокоимся о своем государстве и эмоционально переживаем ошибки и несправедливость.
Что следует с этим делать?
- Быть осознанным, что когда у вас появились очень сильные эмоции, то, вероятно, вами манипулировали.
- Читать проверенные источники и наращивать критическое мышление.
- Не закрывайте глаза на проблемы. То, что мы оказались в ипсо относительно дронов, не означает, что с дронами все найс. Проблема, вероятно есть, надо ее поднимать и мотивировать власть через критику переводить средства со стадионов на беспилотники и ракеты.
Между прочим, это и называется общественный контроль, являющийся залогом демократии.
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