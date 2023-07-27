Лучшее, что сейчас могут сделать органы местной власти — помогать семьям погибших защитников, считает член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, глава ОО "Мечта детей Украины", волонтер Дана Яровая

Число жертв российского вторжения постоянно растет. Среди них — дети, лишенные родительской опеки в результате войны. Дети, травмированные жгучей болью потери. Потери, которые невозможно компенсировать ничем.

Помните фотографию, поразившую мир? Шестилетний мальчик из Бучи, мама которого похоронена прямо во дворе, приносит на ее могилу еду. Кроме маленького Влада, который был на фотографии, у женщины остались еще двое детей… На другой резонансной фотографии — маленькая Софийка, на могиле отца — украинского защитника. И таких фотографий — сотни. А таких детей – тысячи.

Каждый ребенок — наш, помочь им пережить потерю, вырастить, воспитать их — наша общая обязанность как общества. Будущее этих маленьких украинцев находится в периметре нашей ответственности. Это процесс, где не может быть быстрых решений, потому что здесь нельзя позволить себе "статистическую погрешность". Именно поэтому мы в ОО "Мечта детей Украины" разрабатываем комплексную программу помощи семьям погибших защитников и будем инициировать ее внедрение на всех уровнях.

Буквально за четыре месяца работы мы заключили меморандумы о сотрудничестве с Киевской городской государственной администрацией (КГГА), Закарпатской ОГА, Одесской ОГА, Львовской ОГА и ОВА, Днепровской ОГА, Франковской ОГА и ОВА, Советом обороны Кривого Рога. В проекте – меморандумы с Киевской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской ОВА.

Во время рабочей поездки в Одессу выступила с инициативой ввести стипендии из местных бюджетов для семей погибших, пропавших без вести, пленных военнослужащих. Подписали меморандум о сотрудничестве с КГГА и проработали передовой опыт Киева — в частности, концепцию и программу "Поддержки киевлян — Защитников и Защитниц Украины на 2023-2025 годы". Всегда приветствуем такие местные инициативы и работаем над тем, чтобы наладить эффективное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественным сектором.

Сейчас ОО "Мечта детей Украины" активно развивает образовательное направление, направление внешкольного образования, разрабатывает художественные программы. Мы продлили оздоровительную программу для детей погибших защитников "Лето без войны" на каникулярный период, чтобы дети имели возможность отдохнуть не только летом. И готовы предложить комплексную программу поддержки таких детей и семей всем органам власти на всех уровнях.

На прошлой неделе "дискуссии" относительно региональных бюджетов, действий местных властей, по крайней мере, в соцсетях вышли на адский уровень: ссор и взаимных обвинений.

Наверняка есть те, кому кажется, что реконструкции стадионов и клумбы сейчас очень важны. Но если у местных бюджетов есть "лишние" деньги, лучшая, самая важная инвестиция сейчас — дети. Обращаюсь к правительству и органам местной власти: максимально прислушивайтесь к нуждам семей погибших защитников. И перераспределите денежные средства.

Не знаете как помочь семьям погибших защитников? Мы готовы помочь в разработке комплексных решений.