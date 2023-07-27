Найкраще, що зараз можуть зробити органи місцевої влади — допомагати родинам загиблих захисників, вважає членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО "Мрія дітей України", волонтерка Дана Ярова

Число жертв російського вторгнення невпинно зростає. Серед них — діти, позбавлені батьківського піклування внаслідок війни. Діти, травмовані пекучим болем втрати. Втрати, яку неможливо компенсувати нічим.

Пам'ятаєте світлину, яка вразила світ? Шестирічний хлопчик з Бучі, мама якого похована просто у дворі, приносить на її могилу їжу. Окрім маленького Влада, що був на світлині, у жінки залишилось ще двоє дітей… На іншій резонансній світлині — маленька Софійка, на могилі батька — українського захисника. І таких світлин — сотні. А таких дітей — тисячі.

Кожна дитина — наша, допомогти їм пережити втрату, виростити, виховати їх — наш спільний обов'язок як суспільства. Майбутнє цих маленьких українців — у периметрі нашої відповідальності. Це процес, де не може бути швидких рішень, бо тут не можна дозволити собі "статистичної похибки". Саме тому, ми в ГО "Мрія дітей України" розробляємо комплексну програму допомоги родинам загиблих захисників і ініціюватимемо її впровадження на всіх рівнях.

Буквально за чотири місяці роботи ми уклали меморандуми про співпрацю з Кіївської міською державною адміністрацією (КМДА), Закарпатською ОВА, Одеською ОДА, Львівською ОДА і ОВА, Дніпровською ОДА, Франківською ОДА і ОВА, Радою оборони Кривого Рогу. В проєкті – меморандуми з Київською, Житомирською, Рівненською, Вінницькою, Кіровоградською, Черкаською ОВА.

Під час робочої поїздки до Одеси виступила з ініціативою запровадити стипендії з місцевих бюджетів для сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених військовослужбовців. Підписали меморандум про співпрацю з КМДА та опрацювали передовий досвід Києва — зокрема концепцію та програму "Підтримки киян — Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки". Завжди вітаємо такі місцеві ініціативи та працюємо над тим, щоб налагодити ефективну взаємодію між органами місцевого самоврядування та громадським сектором.

Зараз ГО "Мрія дітей України" активно розвиває освітній напрямок, напрямок позашкільної освіти, розробляє мистецькі програми. Ми продовжили оздоровчу програму для дітей загиблих захисників "Літо без війни" на канікулярний період, щоб діти мали змогу відпочити не тільки влітку. І готові запропонувати комплексну програму підтримки таких дітей і родин всім органам влади — на всіх рівнях.

Минулого тижня "дискусії" щодо регіональних бюджетів, дій місцевої влади, принаймні, в соцмережах вийшли на геть пекельний рівень: сварок і взаємних звинувачень.

Напевно, є ті, кому здається, що реконструкції стадіонів і клумби зараз дуже важливі. Та якщо в місцевих бюджетів є "зайві" гроші, найкраща, найважливіша інвестиція зараз — діти. Звертаюсь до Уряду та органів місцевої влади: максимально дослухайтесь до потреб родин загиблих захисників. І перерозподіліть кошти.

Не знаєте, як допомогти родинам загиблих захисників? Ми готові допомогти із розробкою комплексних рішень.