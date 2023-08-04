Когда военные "выгрызают" нашу победу, некоторые киевские чиновники забыли о законе - Геннадий Кривошея
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Бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея рассказал, что некоторые руководители департаментов в столице не соблюдают законодательство и не отчитываются перед территориальной общиной
Сегодня в очередной раз убедился, что некоторым чиновникам-руководителям Киевская городская государственная администрация — КГГА глубоко "пофиг" на людей, главное это чтобы вовремя из бюджета поступала зарплата и премия.
Почему?
Объясняю.
Согласно законодательству, каждый руководитель должен отчитываться перед территориальной общиной по меньшей мере раз в год. Однако на период военного положения все об этом забыли, начали получать хорошие зарплаты, ездить на дорогих автомобилях за бюджетные средства, получать отпускные по 500 тысяч и т.п.
Так вот, в то время, когда военные фактически "выгрызают" нашу победу рискуя своей жизнью и здоровьем, чиновники должны как никогда честно и прозрачно работать на пользу людей и государства.
Именно поэтому об этих отчетах мы напомнили всем руководителям департаментов и управлений КГГА еще 6 месяцев назад.
Большинство руководителей сразу отреагировали и провели свои отчеты. Некоторые руководители наработали совместно с общественностью свои предложения и готовы к отчету.
Однако у нас есть "уникумы", которым закон не писан:
Департамент образования и науки Киева и, конечно, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.
Руководители этих департаментов никак не отреагировали ни на наши письма, ни на упреки военной администрации и даже мэра города.
Полный игнор, никакого ответа.
Выходит, им просто не интересно работать для людей?
Отдельно хочу обратиться к руководителям Департамент градостроительства и архитектуры и Департамент земельных ресурсов ВО Киевского городского совета, КГГА вы заявляли о готовности отчитываться, однако никак не можете этого сделать.
Люди хотят услышать объяснение почему в Киеве до сих пор нет Генерального плана и почему существует избирательность при рассмотрении проектов землеустройства…
Уважаемые руководители города Виталий Кличко и Сергей Попко, если руководители департаментов не соблюдают законодательство, то их нужно увольнять.
Не так ли?
Надеюсь у вас хватит властных полномочий, чтобы заставить эти департаменты отчитаться перед территориальной общиной города Киева.
Люди имеют право знать, куда и как тратятся их налоги!
Ждем отчетов!
П.С. На 2 фото улица Пироговский шлях (Голосеевский район), которая умирает от зависти к улице Богдана Хмельницкого (фото 3).
Общественный Совет при КГГА 2021-2023
Офис Президента Украины Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины
Источник: facebook Геннадий Кривошея
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