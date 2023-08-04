Колишній народний депутат, а нині член Громадської антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея розповів, що деякі керівники департаментів у столиці не дотримуються законодавства та не звітують перед територіальною громадою

Сьогодні в черговий раз переконався що деяким чиновникам-керівникам Київська міська державна адміністрація — КМДА глибоко "пофіг" на людей, головне це щоб вчасно з бюджету надходила зарплата та премія.

Чому?

Пояснюю.

Відповідно до законодавства кожен керівник має звітувати перед територіальною громадою щонайменше раз на рік. Однак на період воєнного стану всі про це забули, почали отримувати гарні зарплати, їздити на дорогих автомобілях за бюджетні кошти, отримувати відпускні по 500 тисяч і т.п.

Так от, в той час коли військові фактично "вигризають" нашу перемогу ризикуючи своїм життям та здоровʼям, чиновники повинні як ніколи чесно та прозоро працювати на користь людей та держави.

Саме тому, про ці звіти ми нагадали всім керівникам департаментів і управлінь КМДА ще 6 місяців назад.

Більшість керівників відразу відреагувала та провела свої звіти. Деякі керівники напрацювали спільно з громадськістю свої пропозиції і також готові до звіту.

Однак у нас є "унікуми", яким закон не писаний:

Департамент освіти і науки Києва та звичайно Департамент транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Керівники цих департаментів, ніяким чином не відреагували ні на наші листи, ні на дорочення військової адміністрації та навіть мера міста.

Повний ігнор, жодної відповіді.

Виходить, їм просто не цікаво працювати для людей?

Окремо хочу звернутись до керівників Департамент містобудування та архітектури та Департамент земельних ресурсів ВО Київської міської ради, КМДА, ви заявляли про готовність звітувати, однак ніяк не можете цього зробити.

Люди хочуть почути пояснення чому в Києві досі не має Генерального плану і чому існує вибірковість при розгляді проектів землеустрою…

Шановні керівники міста Віталій Кличко та Сергій Попко, якщо керівники департаментів не дотримуються законодавства, то їх потрібно звільняти.

Чи не так?

Надіюсь у вас вистачить владних повноважень щоб змусити ці департаменти прозвітувати перед територіальною громадою міста Києва.

Люди мають право знати, куди і як витрачаються їхні податки!

Чекаємо на звіти!

П.с. На 2 фото вулиця Пирогівський шлях (Голосіївський район), яка помирає від заздрощів до вулиці Богдана Хмельницького (фото 3)…

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Джерело: facebook Геннадій Кривошея