Сколько яиц можно есть в день? - Виктор Мандзяк
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Организм все регулирует. Если с пищей поступает мало холестерина – печень производит его больше; поступает много — производит меньше
Страх рядового человека перед яйцами обусловлен не яйцами как таковыми, а холестерином, который они содержат. Этот рядовой человек "знает", что холестерин — зло, и мысля логически, приходит к следующим выводам: холостерин плохой -> яйца содержат холестерин -> яйца плохие. Мышление это логическое, но построенное на ложных данных…
Когда нам врачи говорят об атеросклерозе, то часто оперируют таким понятием как "плохой холестерин", и в нашем воображении сразу всплывают накаченные холестерином куриные яйца. Я еду мать атеросклероз -> я не буду есть те проклятые холестериновые яйца. А что, подписчик, если я тебе скажу, что яйца к "плохому холестерину" имеют отношение не больше, чем я к московскому патриархату?
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