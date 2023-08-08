Укр

Сколько яиц можно есть в день? - Виктор Мандзяк

Автор
Виктор Мандзяк Виктор Мандзяк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яичный желток — концентрат полезности Новость обновлена 08 августа 2023, 13:49
Яичный желток — концентрат полезности. Фото www.popmech.ru

Организм все регулирует. Если с пищей поступает мало холестерина – печень производит его больше; поступает много — производит меньше

Страх рядового человека перед яйцами обусловлен не яйцами как таковыми, а холестерином, который они содержат. Этот рядовой человек "знает", что холестерин — зло, и мысля логически, приходит к следующим выводам: холостерин плохой -> яйца содержат холестерин -> яйца плохие. Мышление это логическое, но построенное на ложных данных…

Когда нам врачи говорят об атеросклерозе, то часто оперируют таким понятием как "плохой холестерин", и в нашем воображении сразу всплывают накаченные холестерином куриные яйца. Я еду мать атеросклероз -> я не буду есть те проклятые холестериновые яйца. А что, подписчик, если я тебе скажу, что яйца к "плохому холестерину" имеют отношение не больше, чем я к московскому патриархату?

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Харчування #Яйця