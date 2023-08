Організм все регулює. Якщо з їжею надходить мало холестерину — печінка виробляє його більше; надходить багато — виробляє менше

Страх пересічної людини перед яйцями зумовлений не яйцями як такими, а холестерином, який вони в собі містять. Ця пересічна людина "знає", що холестерин — зло, і мислячи логічно, доходить до наступних висновків: холостерин поганий -> яйця містять холестерин -> яйця погані. Мислення це логічне, але побудоване на хибних даних…

Коли нам лікарі кажуть про атеросклероз, то часто оперують таким поняттям як "поганий холестерин", і в нашій уяві відразу спливають накачані холестерином курячі яйця. Я їб#в мати атеросклероз -> я не буду їсти ті кляті холестеринові яйця. А шо, підпищик, якщо я тобі скажу, що яйця до "поганого холестерину" мають відношення не більше, ніж я до московського патріархату?

Що таке взагалі "поганий холестерин"? Це білок. Упс! Так, це білок, який носить ліпіди (холестерин, жирні кислоти, фосфоліпіди тощо) організмом. Просто "холестерин" і "поганий холестерин" — співзвучно, і ми вирішили, що це одне і те ж. Йоб#ні реляційні фрейми! "Поганий холестерин" — це не холестерин, а білок, який возить на собі холестерин. Навіщо він його возить? Бо холестерин — дуже цінна речовина в організмі. З нього утворюються статеві і стресові гормони, жовчні кислоти, він входить до складу клітинних мембран. Тобто, холестерин, який міститься в яйцях, м'ясі і креветках — не погана штука, а хороша.

А хочеш ше один прікол? В середньому 75% холестерину синтезується в печінці, і лише 25% потрапляє в тіло з їжею. Упс! Якщо ти сьогодні зажарив 4 яйця на сніданок, а ввечері з подружжям плануєш ум'яти салат з креветок в модному ресторані, твоє тіло не перенаповнеться холестерином і від не полізе тобі з вух, носа і сраки. Організм все регулює. Якщо з їжею надходить мало холестерину — печінка виробляє його більше; надходить багато — виробляє менше. Воно само ся регулює, підпищик.

Отже, "поганий холестерин" — це не холестерин, а транспортний білок, і його не повинно бути надто багато в крові, а це залежить не від твоєї яєшні, а від способу життя, який ти ведеш. Якщо там де талія в тебе не ввігнутість, а випуклість; якщо пряники і катлєти — основа твого раціону; якщо фізична активність обмежується трьома підходами до оковитої; а рідні тебе частіше бачать з цигаркою, ніж без, залиш в спокої яйця, а задумайся про свої звички і залежності [1].

Якщо ти не особливо схильний вірити трьопу фізкультурника з неповною вищою освітою на тему здоровля, то я тебе буду переконувати в безневинності курячого яйця залізобетонним методом…

Науковий консенсус на 2023 рік: більш високе споживання яєць не має негативного впливу на серцево-судинну систему [2].

ОК, з холестерином розібрались. А нахєра їх взагалі їсти, ті яйця?

А тому шо:

1) смачно;

2) ситно;

3) високоякісний білок (до речі, в жовтку його більше, ніж в білку);

4) важко знайти харчовий продукт, який би зрівнявся з яєчним жовтком за вітамінно-мінеральним складом. Яєчний жовток — концентрат корисності.

То скільки яєць можна їсти на день?

А я би не мислив одним днем взагалі. Якщо ти сьогодні з'їси 4 яйця, завтра ще чотири, то післязавтра ти захочеш вийти з цього "яєчного запою", і переключишся з курячого яйця на, наприклад, курячу плоть. Людина тягнеться до різноманітності в харчуванні. Це як з сезоном кавунів: в перший день тільки те й робиш, що їси його і с*яєш шо 5 хвилин, а через пару днів стаєш до цієї ягоди байдужим. Одним словом, хочеш яйце — їж яйце; не хочеш яйце — пий кавун.

