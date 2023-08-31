Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал отношения Китая с россией и сотрудничество с Западом

Кто, куда и когда ездит всегда важно, по меньшей мере, когда речь идет о геополитике. Ни Путин, ни Си не едут на саммит Большой двадцатки в Индии. Первый, наверное, хотел бы, но боится, похоже даже физически, ведь на саммит БРИКС он тоже не поехал и в Турцию тоже. Си вероятно "пропустит" саммит, ведь для него выдержать паузу сейчас лучше. Со своей, чисто китайской позиции, он все делает правильно — ждет Путина в октябре на саммит "Шелкового пути" и повышает ставки перед президентскими выборами на Тайване в январе. Полного влияния на Путина не имеет никто, но самое относительное — только у Си. Да и ряд переворотов в Африке Китая тоже в плюс — у него в Африке скоро будет "золотая акция" по безопасности, экономике и соответственно контролю над миграционными потоками.

Китай становится номер один собеседником для Запада и показывает это ему — визит за визитом американцев в Пекин и ничего ответного — это чисто в китайском духе. Геополитическая "шахматная доска", как говорил "Совпадение" Бжезинский, изменилась. На доске немало фигур и цель как Запада, так и неЗапада выиграть свою партию, а затем и турнир. Мы хотим стать частью Запада и это значит понимать его правила игры и мотивацию, как и мотивацию тех, кто играет на другой стороне. Мы на ней важная фигура и никто не будет нами жертвовать, те же китайцы тоже не будут, имперская РФ им не нужна да и укрепленный российский режим тоже. Но наша тактика и стратегия других могут быть фундаментально разными и в ближайшие месяцы мы это можем почувствовать.