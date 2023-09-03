Запад уверен, что "хуже уже не будет" и продолжает играть в игрушки с путиным - Александр Невзоров
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Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров, прокомментировал заигрывания Запада с россией
НАТО начинает красивые маневры и учения в Балтийском море. Он до сих пор играет в игрушки, думая что спятившего маньяка можно впечатлить и напугать.
До февраля 2022 год мир был далек от совершенства, но от него не несло могилой так сильно, как сегодня. Мало кто понимал, чем закончится эпоха возрождения чекизма в дикой россии.
Тогда все силы, как помните, были брошены на самоуспокоение и генерацию глупого оптимизма. Деактивация "русской бомбы" показалась избыточной мерой.
Обошлось все это благодушие очень дорого.
Сейчас ситуация повторяется.
Все уверены в том, что пик горестей уже достигнут и "хуже не будет". Закрепилась иллюзия, что зло удовольствуется той кровью, которой уже налакалось и что можно расслабиться.
Запад полагает, что на самых границах цивилизации, "во всяких там Купянсках и Клещеевках" — погромыхает и попылает, но со временем, "так или эдак", утихнет и погаснет, а важнейшие "вены и артерии" мира останутся не порванными.
Этот расслабон — есть очередной приступ бездумья, а также — незнания истинных глубин и потенциалов мерзости, на которую способен кремль.
Источник: пост Невзорова в Telegram
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