Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував загравання Заходу з росією

НАТО розпочинає гарні маневри та навчання в Балтійському морі. Він досі грає в іграшки, думаючи, що маніяка, що з’їхав з глузду, можна вразити і налякати.

До лютого 2022 світ був далекий від досконалості, але від нього не несло могилою так сильно, як сьогодні. Мало хто розумів, чим закінчиться епоха відродження чекізму в дикій росії.

Тоді всі сили, як пам’ятаєте, були кинуті на самозаспокоєння та генерацію безглуздого оптимізму. Деактивація "російської бомби" видалася надмірним заходом.

Обійшлося вся ця благодушність дуже дорого.

Нині ситуація повторюється.

Всі впевнені в тому, що піку прикростей вже досягнуто і "гірше не буде". Закріпилася ілюзія, що зло задовольниться кров’ю, якою вже напилося і що можна розслабитися.

Захід вважає, що на самих межах цивілізації, "у всяких там Куп’янських і Кліщіївках" — погромихає і попалає, але згодом, "так чи сяк", вщухне і згасне, а найважливіші "вени та артерії" світу залишаться не порваними.

Цей розслабон є черговим нападом бездумності, а також незнання справжніх глибин і потенціалів гидоти, на яку здатний кремль.

Джерело: пост Невзорова в Telegram