Нужна помощь нашим маленьким волонтерам и чемпионам. Дети заслуживают этого - Геннадий Кривошея
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Член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Геннадий Кривошея призывает помочь юным чемпионам собрать сумму для оплаты поездки на соревнования
Друзья, очень нужна помощь нашим маленьким волонтерам и чемпионам Украины, Европы и мира по шашкам. Репост приветствуется.
26 октября в городе Прора, Германия состоится молодежный чемпионат мира по шашкам. К сожалению, сегодня наше министерство вообще не финансирует поездки детям на соответствующие соревнования!
Но мы не можем упустить этот чемпионат. Наши дети заслуживают представить нашу Украину на международном уровне:
Валерия Ежова, 12 лет — чемпионка мира, Европы и Украины, волонтер, которая игрой в шашки собрала уже почти 200 тыс.грн. Лера является основательницей волонтерского движения "Играем-помогаем", к которому присоединились десятки других детей Украины.
Максим Баркевич, 10 лет – чемпион Украины и Европы, родом из Донецка. Семья Максима дважды есть ВПЛ. 2014 год — вынужденно переехала в Мелитополь, 2022 год — снова пришлось бежать из-под обстрелов и переехали в Киев.
Для участия в соревнованиях детям нужно всего 68 тыс. грн.
Давайте вместе поможем нашим маленьким волонтерам стать участниками чемпионата мира!
Карта мамы Велерии, получатель Любовь Квитка-Ежова:
4149629362702763, Приват.
Отчет о результатах сбора и расходов будет обнародован на моей странице и странице мамы Валерии.
Заранее спасибо за Вашу поддержку.
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