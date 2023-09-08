Член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Геннадий Кривошея призывает помочь юным чемпионам собрать сумму для оплаты поездки на соревнования

Друзья, очень нужна помощь нашим маленьким волонтерам и чемпионам Украины, Европы и мира по шашкам. Репост приветствуется.

26 октября в городе Прора, Германия состоится молодежный чемпионат мира по шашкам. К сожалению, сегодня наше министерство вообще не финансирует поездки детям на соответствующие соревнования!

Но мы не можем упустить этот чемпионат. Наши дети заслуживают представить нашу Украину на международном уровне:

Валерия Ежова, 12 лет — чемпионка мира, Европы и Украины, волонтер, которая игрой в шашки собрала уже почти 200 тыс.грн. Лера является основательницей волонтерского движения "Играем-помогаем", к которому присоединились десятки других детей Украины.

Максим Баркевич, 10 лет – чемпион Украины и Европы, родом из Донецка. Семья Максима дважды есть ВПЛ. 2014 год — вынужденно переехала в Мелитополь, 2022 год — снова пришлось бежать из-под обстрелов и переехали в Киев.

Для участия в соревнованиях детям нужно всего 68 тыс. грн.

Давайте вместе поможем нашим маленьким волонтерам стать участниками чемпионата мира!

Карта мамы Велерии, получатель Любовь Квитка-Ежова:

4149629362702763, Приват.

Отчет о результатах сбора и расходов будет обнародован на моей странице и странице мамы Валерии.

Заранее спасибо за Вашу поддержку.