Член Громадської антикорупційної ради при МОУ Геннадій Кривошея закликає допомогти юним чемпіонам зібрати суму для оплати поїздки на змагання

Друзі, дуже потрібна допомога нашим маленьким волонтерам та чемпіонам України, Європи та світу з шашок. Репост вітається.

26 жовтня в місті Прора, Німеччина, відбудеться молодіжний чемпіонат світу із шашок. На жаль, сьогодні наше міністерство взагалі не фінансує поїздки дітям на відповідні змагання!

Але ми не можемо пропустити цей чемпіонат. Наші діти заслуговують представити нашу Україну на міжнародному рівні:

Валерія Єжова, 12 років — чемпіонка світу, Європи та України, волонтерка, яка грою в шашки зібрала вже майже 200 тис.грн. Лєра є засновницею волонтерського руху "Граємо-допомагаємо", до якого долучились десятки інших дітей України.

Максим Баркевич, 10 років — чемпіон України та Європи, родом з Донецька. Родина Максима двічі є ВПО. 2014 рік — вимушено переїхала до Мелітополя, 2022 рік — знову довелося тікати з-під обстрілів та переїхали до Києва.

Для участі у змаганнях дітям потрібно всього 68 тис.грн.

Давайте разом допоможемо нашим маленьким волонтерам стати учасниками чемпіонату світу!

Картка мами Велерії, отримувач Любов Квітка-Єжова:

4149629362702763, Приват.

Звіт про результати збору та витрати, будуть оприлюднені на моїй сторінці та сторінці мами Валерії.

Наперед дякую за Вашу підтримку.