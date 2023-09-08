Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний рассказал об абсурдной ситуации

Предприятия-поставщиков сектора безопасности и обороны начали "кошмарить" через Госаудитслужбу: через государственные структуры требуют вернуть прибыль при оборонных закупках за 2022 год.

Несколько раз писал об абсурдной ситуации. Если коротко, то чиновники Госаудитслужбы провели аудит в Минобороны и решили, что следует считать прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год убытками государства. То есть, например, предприятие, производящее оружие, теперь должно вернуть всю прибыль за прошлый год государству.

Минобороны подало в суд на Госаудитслужбу, чтобы выводы аудита отменять. Понятно, что частные компании, сотрудничающие с министерством и другими ведомствами, не могут работать без прибыли. Так как прибыль часто реинвестируется в производство. И могут просто отказаться от заказов Минобороны, что приведет к катастрофическим последствиям для фронта.

Госаудитслужба начала рассылать письма государственным структурам с требованием вернуть прибыль частным предприятиям, у которых закупали товары или технику в 2022 году. И вот эта шизофрения начала воплощаться в жизнь.

Одно из таких писем получило ООО "Промышленная компания "Пожмаш". Она продала три пожарных машины ГСЧС Львовской области, каждую по цене в 16 млн грн. В договоре была прописана прибыль предприятия — 1,95 млн грн. Западный офис Госаудитслужбы провел проверку и через областное ГСЧС требует вернуть 1,3 млн грн за каждую пожарную машину. За три машины нужно в течение месяца вернуть ГСЧС области 3,4 млн грн. Иначе Госаудитслужба угрожает судом.

Это первый прецедент, когда государственные органы на основе заключения Госаудитслужбы требуют от частной компании вернуть прибыль.

Что же делает власть? Проводит заседание комитетов ВР, где разрабатывает "дорожную карту" по решению этого вопроса! А министр юстиции Денис Малюська предлагает подождать решения суда (один из поставщиков подал в суд на Госаудитслужбу)!

Как оказалось, еще в августе депутаты обратились к премьеру. Шмыгаль ответил: "принять неотложные меры КМУ по правовой неопределенности ценообразования в сфере оборонных закупок…" Но сегодня 8 сентября, а вопрос не решен. Аудиторы продолжают рассылать "письма счастья" оборонным предприятиям, а те – частным компаниям.

Ау, министр юстиции! Господин премьер-министр! Новый министр обороны! Решите этот вопрос сегодня на уровне правительства или завтра остановятся поставки на фронт. А это, в свою очередь, приведет к подрыву обороноспособности страны!

Источник: Блог Тараса Загороднего на Цензор.НЕТ