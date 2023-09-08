Політолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній розповів про абсурдну ситуацію

Підприємств-постачальників сектору безпеки та оборони почали "кошмарити" через Держаудитслужбу: через державні структури вимагають повернути прибуток при оборонних закупівлях за 2022 рік.

Декілька разів писав про абсурдну ситуацію. Якщо коротко, то чиновники Держаудитслужби провели аудит в Міноборони та вирішили, що потрібно вважати прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік збитками держави. Тобто, наприклад, підприємство, яке виробляє зброю, тепер має повернути весь прибуток за минулий рік державі.

Міноборони подало в суд на Держаудитслужбу, щоб висновки аудиту скасовувати. Зрозуміло, що приватні компанії, які співпрацюють з міністерством та іншими відомствами не можуть працювати без прибутку. Так як прибуток часто реінвестується у виробництво. І можуть просто відмовитись від замовлень Міноборони, що призведе до катастрофічних наслідків для фронту.

Держаудитслужба почала розсилати листи до державних структур з вимогою повернути прибуток приватних підприємств, у яких закуповували товари чи техніку в 2022 році. І ось ця шизофренія почала втілюватися у життя.

Один із таких листів отримало ТОВ "Промислова компанія "Пожмаш". Вона продала три пожежні машини ДСНС Львівської області, кожну за ціною в 16 млн грн. В договорі був прописаний прибуток підприємства – 1,95 млн грн. Західний офіс Держаудитслужби провів перевірку та через обласне ДСНС вимагає повернути 1,3 млн грн за кожну пожежну машину. За три машини потрібно протягом місяця повернути ДСНС області 3,4 млн грн. Інакше Держаудитслужба погрожує судом.

Це перший прецедент, коли державні органи на основі висновку Держаудитслужби вимагають від приватної компанії повернути прибуток.

Що ж робить влада? Проводить засідання комітетів ВР, де розробляє "дорожню карту" для розв'язання цього питання! А міністр юстиції Денис Малюська пропонує почекати рішення суду (один із постачальників подав до суду на Держаудитслужбу)!

Як виявилося, ще у серпні депутати звернулися до прем’єра. Шмигаль відповів: "вжити невідкладних заходів КМУ щодо правової невизначеності ціноутворення у сфері оборонних закупівель…" Але сьогодні 8 вересня, а питання не вирішено. Аудитори продовжують розсилати "листи щастя" оборонним підприємствам, а ті – приватним компаніям.

Агов, міністр юстиції! Пане прем’єр-міністр! Новий міністр оборони! Вирішить це питання сьогодні на рівні Уряду, або завтра зупиниться постачання на фронт. А це, в свою чергу, призведе до підриву обороноздатності країни!

Джерело: Блог Тараса Загороднього на Цензор.НЕТ