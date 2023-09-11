Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал, почему в россии пока не станут объявлять новую волну мобилизации

"Дотянуть до ноября". Про российскую вторую волну мобилизации и не только. Прежде всего нужно помнить, что в РФ военные решения принимаются сообразно политическим интересам.

Например, армия РФ направила кучу усилий, чтобы остановить ЗСУ на полосе минных полей, щедро усеянной фортификационными сооружениями.

Насколько я понимаю, "полоса обеспечения" должна служить буфером, призванном принять на себя стартовый удар противника, чтобы замедлить его продвижение, пока на основной линии войска готовятся к обороне.

Но Путину было важно продемонстрировать, что "украинское наступление потерпело крах", и поэтому на эту полосу бросались и бросались резервы.

И теперь мы стоим перед вопросом — достаточно ли много их убилось, чтобы пройти вторую линию стало проще?

Тут, как говорится, помолимся. Время еще есть.

А теперь про мобилизацию.

Я уже писал, что второй волны не будет пока в РФ не пройдут сентябрьские выборы. Выборы (а вернее, "выборы") прошли. Что теперь?

А теперь все равно непонятно. Теоретически у РФ есть окошко в октябре-декабре, когда эту волну можно провести. В мобилизацию в начале 2024 я не верю, потому что на март назначена очередная церемония поздравления Путина с избранием. Поэтому нужно, чтобы к этому моменту негатив от вторжения войны из российского телевизора в российские квартиры забылся.

Сейчас в Кремле наверняка ставят задачу Шойгу и компании всеми силами тормозить продвижение ЗСУ до того момента, как раскиснут дороги. Им очень хотелось бы, чтобы в ноябре, как и год назад, украинское наступление остановилось как минимум до весны. И тогда можно было бы надеяться дотянуть до марта на оставшемся личном составе, а после очередного воцарения уже мобилизировать, как хош.

Я часто писал, что в нашу пользу играет искажение информации, поступающей к Путину. Он может смотреть на преувеличенные циферки потерь ЗСУ и преуменьшенные циферки потерь РФ, и думать — "дотянем".

Но реальность может оказаться другой. И тут мы снова помолимся.

Чтобы у Путина была возможность как можно дольше надеяться пропетлять, ему создали инструмент — "цифровую мобилизацию". Чтобы от момента принятия решения до выстраивания очередей в военкоматы прошло как можно меньше времени. Лично я не уверен, что все так и сработает, но это уже другая история.

Итого. Сейчас ЗСУ сражаются не только с российской армией, но и со временем. Есть примерно полтора месяца на то, чтобы удивить Путина и всех тараканов в его голове. И тут мы помолимся в третий и последний на сегодня раз.

Источник: пост Шрайка в Telegram