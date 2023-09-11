Блогер і бізнесмен Роман Шрайк розповів, чому в росії поки не оголошуватимуть нову хвилю мобілізації

"Дотягнути до листопада". Про російську другу хвилю мобілізації і не лише. Насамперед слід пам’ятати, що у РФ військові рішення приймаються відповідно до політичних інтересів.

Наприклад, армія РФ направила купу зусиль, щоб зупинити ЗСУ на смузі мінних полів, щедро усіяних фортифікаційними спорудами.

Наскільки я розумію, "смуга забезпечення" повинна бути буфером, покликаним прийняти на себе стартовий удар супротивника, щоб уповільнити його просування, поки на основній лінії війська готуються до оборони.

Але Путіну було важливо продемонструвати, що "український наступ зазнав краху", і тому на цю смугу кидалися та кидалися резерви.

І тепер ми стоїмо перед питанням — чи достатньо їх убилося, щоб пройти другу лінію стало простіше?

Тут, як то кажуть, помолимося. Час ще є.

А тепер про мобілізацію.

Я вже писав, що другої хвилі не буде, поки в РФ не пройдуть вересневі вибори. Вибори (а точніше, "вибори") відбулися. Що тепер?

А тепер все одно незрозуміло. Теоретично РФ має віконце у жовтні-грудні, коли цю хвилю можна провести. У мобілізацію на початку 2024 року я не вірю, бо на березень призначено чергову церемонія привітання Путіна з обранням. Тому потрібно, щоб на цей момент негатив від вторгнення війни з російського телевізора до російських квартир забувся.

Зараз у Кремлі напевно ставлять завдання Шойгу та компанії всіма силами гальмувати поступ ЗСУ до того моменту, як розкиснуть дороги. Їм дуже хотілося б, щоб у листопаді, як і рік тому, український наступ зупинився щонайменше до весни. І тоді можна було б сподіватися дотягнути до березня на особовому складі, що залишився, а після чергового воцаріння вже мобілізувати, як хош.

Я часто писав, що на нашу користь відіграє спотворення інформації, яка надходить до Путіна. Він може дивитися на перебільшені циферки втрат ЗСУ та применшені циферки втрат РФ, і думати – "дотягнемо".

Але реальність може виявитися іншою. І ми знову помолимося.

Щоб Путін мав можливість якомога довше сподіватися петляти, йому створили інструмент — "цифрову мобілізацію". Щоб від моменту ухвалення рішення до вибудовування черг у військкомати пройшло якнайменше часу. Особисто я не впевнений, що так і спрацює, але це вже інша історія.

Разом. Зараз ЗСУ борються не лише з російською армією, а й згодом. Є приблизно півтора місяці на те, щоб здивувати Путіна та всіх тарганів у його голові. І тут ми помолимося втретє і востаннє на сьогодні.

Джерело: пост Шрайка в Telegram