Журналист и блогер Сергей Лямец:

У меня есть старые "друзья". Это бывший владелец "Укринбанка" Владимир Клименко и экс-глава НБУ Владимир Стельмах. Уже много лет судятся со мной, говорят, я их репутацию испортил.

Должен признать, было такое дело. Когда состоялся "банкопад", одним из ликвидированных учреждений стал "Укринбанк". Это был среднего размера банк, работавший еще с далеких 1990-х. Ему принадлежало крайне красивое здание у Львовских ворот в Киеве.

Многие на рынке говорили, что банк принадлежал Владимиру Стельмаху, экс-главе НБУ. Поймите правильно, его фамилии не было ни в одном правоучредительном документе. Формально банк принадлежал господину Владимиру Клименко. Сейчас найти о нем что-то в интернете невозможно, подозреваю, что все зачищено, кроме интервью, где он прикидывается честным бизнесменом.

Насчет Стельмаха я довольно легко верил в слухи, к тому же их пересказывали сразу несколько источников. Прятаться за спиной подставного владельца всегда было привычным делом в новой Украине. Тем более, Клименко не был классическим "фунтом", он достаточно уважаемый и известный человек. О Клименко говорили, что он был особенно доверенным лицом у Стельмаха. Возможно, они оба "оттуда", но это неточно и даже не важно.

Где-то в 2017 году интернет еще изобиловал фото и материалами о г-не Стельмахе. К тому же люди имеют память, и они рассказали мне. А я написал. Злые языки говорили, что Стальмах и Клименко "отжали" у бывших владельцев "Укринбанк" не очень красивым способом, применив админресурс НБУ. Еще в 2007 году бывшие владельцы хотели продать банк израильскому Bank Hapoalim за 200 млн долларов, и соглашение было почти подписано. Но почему-то против выступил НБУ, а уже вскоре у банка начались проблемы с регулятором, а впоследствии у него сменился собственник. Собственно, мне рассказали, что Стельмах давил административно, а Клименко наконец принял банк в "собственность" и управление. Конечно, свечу никто не держал, и подтверждений всех этих фактов нет. Поэтому я только пересказал, что ходят такие слухи.

Был еще один любопытный момент. Ходили слухи, что уже после Евромайдана Владимир Стельмах получил от нового президента Петра Порошенко определенные гарантии, что его банк "банкопад" не заденет. В обмен на что трудно сказать. Он, кстати, тогда возглавлял набсовет "ПриватБанка", но не буду распространять версии. Важно, что эти гарантии были нарушены крайне некрасивым способом. Однажды в дверь "Укринбанка" постучала Валерия Гонтарева.

Говорят (ох эти языки), что коварство НБУ застало Стельмаха и Клименко врасплох, потому что они поверили в гарантии Порошенко и не стали выводить имущество и деньги из банка. Следовательно, "Укринбанк" накрыли вместе со всем бизнесом группы. В переводе, со всем, что "нажито непосильным трудом". Говорят, Стельмах ходил по высоким кабинетам, спрашивая, как такое могло случиться. Не сработало, потому что он уже был "бывший", а в Украине из бывших уважают только комиков. Но это тоже не точно.

Вот такими были слухи где-то по состоянию на 2017 год. Такими я их тогда передал. Собственно, с тех пор господин Клименко имеет на меня зуб. Его можно понять. Если это неправда, то он хрустальный человек, и ему такие слухи не нужны. Если правда, тем более не нужны. Во всяком случае, его тоже можно было понять.

Это была толстая преамбула к тому, что происходит в последние несколько лет.

Стельмах и Клименко не стали сидеть сложа руки. Они достаточно быстро поняли, что отменять решение о ликвидации "Укринбанка" никто не собирается. Так что начался план "Б".

Сегодня внимание людей приковано к громкому делу Игоря Коломойского и "ПриватБанка", поэтому малозаметными остаются бывшие банкиры, в том числе аферисті, ставшие известными в результате "банкопада". Но то же было и в 2017 году, когда "Приват" только что национализировали, и все узнали о "дыре" в объеме $5,5 млрд.

Тогда я писал о настоящих чудесах, которые всплыли, когда Фонд гарантирования вкладов получил в управление почти сотню банков. У большинства из них были факты вывода активов (простым языком, кража) денег в огромных объемах. Объемы вы можете оценить сами. В общей сложности Фонд гарантирования получил в управление почти 100 мертвых банков с активами более 400 млрд грн (не считая "Привата"). За многие годы работы вернуть удалось чуть больше 100 млрд грн, и это не точно. Большая часть денег куда-то исчезла в результате преступных или подозрительных действий бывших владельцев. "Дельта", "Крещатик", "Финансы и Кредит", "Надра", "Брокбизнес", VAB, "Платинум" – вспомните эти названия. "Укринбанк" — из того же перечня.

"Укринбанк" был признан неплатежеспособным за год до национализации "Привата" — 25 декабря 2015 года. Тогда страна была шокирована девальвацией и "банкопадом", а Фонд гарантирования вкладов уплатил вкладчикам 1,9 млрд гривен компенсации. Мало кого заинтересовало банкротство одного из небольших банков. Жаль.

Итак, о Плане "Б".

Когда узнали, что банк им никто не вернет, бывшие владельцы прибегли к юридическим махинациям.

Они использовали интересный юридический факт. Дело в том, что любой банк – это предприятие плюс лицензия банка. Ликвидация банка означает, что НБУ отобрал лицензию. Но юридическое лицо остается "живым".

Более того, оно остается со всеми договорами, подписанными во времена "живого" банка. Клименко со Стельмахом-которого-там-никогда-не-было изменили название компании с "Укринбанк" на "Укринком". При этом они сменили "прописку" компании — из Киева на Северодонецк, тогда уже находившийся у линии фронта.

С тех пор Клименко судился с ФГВФЛ, выдавая себя за правопреемника "Укринбанка", и довольно успешно. К тому же через суды он получил решение, что ликвидация банка и передача его в управление Фонда гарантирования были незаконными. Следовательно, Клименко продолжил оставаться полным хозяином только что ликвидированного банка с миллиардными активами.

Удивительно, ликвидация + судебные решения + "прописка" в Луганской области упростили жизнь Клименко. Ведь по депозитам он остался ничего не должен — все долги уплатило государство. Пока Фонд гарантирования платил 1,9 млрд грн компенсаций, компанию Фонд не контролировал и компенсировать бюджету расходы не мог. Началась продолжительная история судебных исков и поединков, где ФГВФЛ пытался получить "Укринком" обратно, а Клименко не отдавал.

Используя недостатки судов, он продолжал требовать от бывших клиентов платить ему деньги по кредитам в пользу финкомпании "Укринком". В частности, от Ивано-Франковского облавтодора потребовал 2,5 млн грн. Среди бывших клиентов банка были крупные компании, как Первомайский молочноконсервный комбинат и завод "Оболонь". Кстати, бывшие заемщики "Укринбанка" продолжают судиться с финкомпанией Клименко, выдающей себя за банк.

Кстати, также почитайте это интервью Клименко, в котором он делает себя честным бизнесменом.

Наконец, 10 декабря 2019 дело дошло до рассмотрения в Большой Палате Верховного Суда, и тот постановил, что все прежнее имущество банка должно перейти в Фонд гарантирования, а все решения за многие годы ВС признал ничтожными. То есть, собранные за несколько лет деньги и выведенные за несколько лет активы должны вернуться в ФГВФЛ.

Вскоре Верховная Рада приняла так называемый "антиколомойский закон", фактически запрещавший бывшим владельцам контролировать ликвидированные банки. Они могли получить компенсацию исключительно в денежной форме, но это вряд ли.

Выходило так, что Фонд гарантирования должен наконец получить то, что осталось от "Укринбанка". Вроде бы проблема была решена.

Но нет… Решение Верховного Суда означало, что Фонд гарантирования зашел в новый круг поединков с Клименко. Началось определенное дежа вю.

И вот, 17 мая 2023 (!) года выяснилось, что дело снова входит… в Верховный Суд. Похоже, с тем же вопросом, будто и не было решения с 2019 года. Почитайте релиз Фонда гарантирования по поводу поединков с Клименко.

31 июля произошло то, что должно было произойти. Верховный Суд признал, что "Укринком" не является правопреемником "Укринбанка".

Где-то в то же время (19 июля 2023 года) Верховный Суд отказал Клименко еще по одному делу — по иску в Ивано-Франковский облавтодор. Аргументация была та же — суд не признал "Укринком" правопреемником "Укринбанка".

В этом выводе Большая Палата ВС прямо в пух и прах разнесла все аргументы Клименко в пользу правопреемства. Вот например:

"Действия руководства банка, связанные с самостоятельным восстановлением собственных полномочий и внесением соответствующих изменений в устав ПАО "Украинский инновационный банк", не могут оправдываться невыполнением НБУ перед банком своих обязательств по возврату банковской лицензии на основании судебных решений по делам № 826/ 5325/16 и 826/14033/17, поскольку исполнение этим банком требований законодательства к его деятельности как основание получения этой лицензии является первоочередным (пункт 216)".

Или:

"Реорганизация банка в другое лицо или передача прав и обязанностей банку другому лицу по другим сделкам, даже изменение названия, если это влечет трансформацию носителя таких прав и обязанностей, должно проводиться способом, который соответствует закону, а при наличии пробелов в законодательному регулированию — общим принципам законодательства, прежде специального, регулирующего банковскую деятельность как специфический вид деятельности. Не могут относиться действиями одного лица под угрозу система банковского надзора, установленная банковским законодательством, и реализация цели этого законодательства (пункт 221)".

Вы думаете, что на этот раз все кончилось?

Казалось бы, после этих решений Верховного Суда Фонд гарантирования смог восстановить суды с финкой за возвращение контроля над "Укринбанком". Казалось бы, наконец-то государство может компенсировать 1,9 млрд грн, потраченные на компенсацию обманутым вкладчикам.

Но нит. Прямо сейчас в украинских судах финкомпания пытается провернуть новый фокус. Разворачивается новая детективная история. Клименко и Стельмах-которого-там-никогда-не-было в очередной раз пытаются забрать банк у Фонда гарантирования вкладов, но теперь — через Хозяйственный суд луганской области.

Самого решения суда еще нет, но мои источники говорят, что 30 сентября Хозяйственный суд Луганской области частично отказал Фонду в удовлетворении требований. В переводе с юридического языка это означает, что Фонд проиграл. 1,9 млрд грн, израсходованные из бюджета на компенсацию вкладов, в очередной раз не могут быть возвращены.

Остается только думать, куда делось имущество, которое было в залоге "Укринбанка" по кредитам. Куда делись деньги, которые уплатили Клименко бывшие заемщики "Укринбанка" по кредитам. Уверен, что это огромные суммы и достаточно ценные активы.

Интересно, что пока Коломойского публично судят, дельцы несколько меньшего калибра выиграют у государства в судах. Мне сложно понять мотивацию судей Хозсуда Луганской области. С другой стороны, почему тяжело? Область почти полностью оккупирована россиянами, но суд работает.

На мой взгляд, на защиту Фонда гарантирования пора включаться и Нацбанку, и Офису президента, и судебным органам. Вот те же практические дела, ради которых и делалась судебная реформа. Именно на таких кейсах нужно доказывать, что Украина – правовое государство.

Если фонд проиграет еще и апелляцию, это может означать, что активы "Укринбанка" будут окончательно потеряны. Дело в том, что ПАО "Украинская инновационная компания" с 15 мая 2020 находится посреди процедуры банкротства. Бывшим владельцам осталось сыграть последние аккорды — ликвидировать юридическое лицо. Это означает, что они исчезли с активами и деньгами бывшего "Укринкомбанка".

Источник: фейсбук Сергея Лямца