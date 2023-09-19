Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович высказался по поводу расследования NYT об ударе по Константиновке

Относительно расследования NYT о том, что удар по Константиновке был нанесен с украинского ЗРК "Бук". По версии журналистов, на город упала ракета, которая "сбилась с курса".

Еще раз подчеркиваю: я изучал этот комплекс. Я видел эти ракеты перед глазами. Я утверждаю, что в отношении тех "Буков", которые на вооружении в ВСУ, это практически НЕВАОЗМОЖНО.

Ракета 9М38(М1) ЗРК "Бук"(М1) работает по полуактивной системе наведения. РЛС облучает воздушную цель, после чего экипаж ЗРК берет данную цель на сопровождение и принимает решение о запуске ракеты. После запуска отраженный от воздушной цели сигнал попадает непосредственно на приемник самой ракеты, которая таким образом преследует цель и обеспечивает ее уничтожение путем подрыва боевой части, заполненной поражающими элементами.

При этом не столь важно, какие дыры нашли "расследователи" на месте происшествия и по какому направлению приближалась ракета.

Это не мог быть "Бук" по следующим причинам:

1) Сам принцип наведения не позволяет использовать этот комплекс по системе земля-земля. Я не утверждаю, что это невозможно в принципе, но не слышал, чтобы в Украине проводились соответствующие модернизации систем наведения именно с этими ЗРК.

2) Ракета 9М38(М1), потеряв цель, не "сбивается с курса" и не летит бог знает куда. Она самоуничтожается в воздухе. Просто взрывается навсегда на высоте более 10 км. Таков ее алгоритм, который обязательно срабатывает.

3) Если даже произошло нечто необычное и невероятное и алгоритм самоуничтожения не сработал, то возможность наземного взрыва тоже вызывает множество вопросов. Боевая часть на этой ракете срабатывает благодаря радиоподрывателю, который автоматически приводится в действие в результате приближения ракеты к воздушной цели на расстояние 25-50 метров. Но если ракета "потеряла цель", то она ее не видит — то есть определить расстояние невозможно — радиовзрыватель не срабатывает — взрыва нет.

И наконец возникает вопрос, а где была та воздушная цель, по которой выпустили ту гипотетическую ракету из "Бука"? Если нет воздушной цели, то нет пуска ракеты. Пока оператор ничего не взял на сопровождение — ракета просто не сойдет с направляющих. Точка.

Я не военный эксперт, но я вполне могу считаться медиа-экспертом, потому что 28 лет работаю в этой сфере. Поэтому делаю "экспертный" вывод по данному "расследованию" NYT. Это низкопробный вброс, сделанный на российские средства, ведь именно они любят разгонять нарративы, что украинская ПВО подрывает здания на земле. Хотя минимальные знания матчасти, как работает ПВО, порождают кучу вопросов по таким "версиям".

Почему это расследование появилось именно сейчас? Ну, так Владимир Зеленский в Вашингтоне. Наповестке дня вопрос по ATACMS. Что неясно.

Источник: Facebook-страница Дениса Поповича.