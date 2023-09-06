Россияне ударили по Константиновке, в сети пишут о прилете в центр и жертвах: подробности

Удар был нанесен по месту, где находилось большое количество людей

В среду днем, 6 сентября, российские оккупанты атаковали Константиновку в Краматорском районе Донецкой области. Над городом поднимается черный дым.

Информацию о происшествии сообщили в местных пабликах в социальных сетях. Там отметили, что захватчики нанесли удар по месту, где находилось большое количество людей.

Тем временем начинают появляться видео, на которых видны столбы густого дыма, поднимающийся над местом прилета.

На данный момент подробностей по очередному преступлению россиян практически нет. По словам пользователей сети, сейчас известно, что есть жертвы среди мирного населения.

В Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" пишут о том, что город был атакован баллистической ракетой, а удар был нанесен по местному рынку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Запорожью днем 6 сентября. Позже в Запорожской областной военной администрации рассказали, что в результате атаки в городе пострадали два человека, а также было повреждено здание.