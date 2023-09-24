Выступая на днях на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Владимир Зеленский отметил , что "Россия превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран. Существует немало конвенций, ограничивающих владение оружием и его распространение, но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружие".

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года руководители России действовали при полной поддержке крупного российского бизнеса. В день начала агрессии Путин созвал богатейших предпринимателей , чтобы не допустить паники и оттока капитала из страны. Позже контакты продолжались в рамках Петербургуского международного экономического форума, Восточ­ного экономического форума, ежегодных съездов Российского союза промыш­ленников и предпринимателей (РСПП).

На последнем из них были замечены владелец "Северстали" Алексей Морда­шов, "Норникеля" – Владимир Потанин, ММК – Виктор Рашников, "Русс­нефти" – Михаил Гуцериев, "Реновы" – Виктор Вексельберг, "Русала" – Олег Дерипаска, а также Герман Хан из "Альфа-групп". Отдавая себе отчет в том, какую угрозу несет российский бизнес в роли "трояснкого коня", власти Украины начали вводить жесткие экономические меры.

21 июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Sense bank (бывший Альфа банк Украина). Поводом для его национализации в НБУ назвали то, что контролирующие финансовое учреж­дение российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен "связаны с режимом страны-агрессора", и против них в Украине введены персональные санкции. В своем расследовании проект "Схемы" украинской службы радио "Свобода" утверждал , что контролируемые Фридманом российские компании поставляют армии агрессора униформу и продукты, а также страхуют транспорт Росгвардии, который используется на фронте. Кроме того, в отношении прикрывающегося мнением российских "оппозиционеров" Фридмана генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам вывода из Sense bank 700 миллионов гривен , использованных миллиардером на личные нужды. Во многом в результате работы украинских правоохранителей в августе этого года Управление по контролю за иностран­ными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список Фридмана и Авена (также под санкции попали акционеры "Альфы" Алексей Кузьмичев и Герман Хан).

Несмотря на лояльность к Путину приближенных олигархов, которые если не открыто, то оказывают косвенную поддержку Кремлю путем финансирования оборонных предприятий, многие из них продолжают пользоваться благами западной цивилизации, оставаясь "неприкасаемыми", в том числе, в странах Европы, что напрямую угрожает национальной безопасности последних.

Одним из таких является российский миллиардер и совладелец "Альфа-груп" Петр Авен, находящийся под санкциями ЕС, но имеющий, кроме российского, ещё и латвийский паспорт. В рамках предпринятых ЕС мер в Латвии у Авена заморожены не только банковские активы, но и недвижимость в Риге, а также около 60 гектаров зtмли в Лаздонской волости и его роскошное поместье Клаугю с несколькими зданиями и вертолетной площадкой. Ни для кого не секрет, что такие активы российский миллиардер не мог получить без лояльности к обитателям Кремля и лично президенту Путину, с которым Авена связывают долгие отношения еще с далеких 1990х.

Еще в прошлом году тогдашний министр юстиции Латвии Янис Борданс при­звал министра внутренних дел Кристапа Эклонса не затягивать рассмотрение вопроса об отзыве у Авена латышского гражданства , что могло бы лишь его и его партнёров по "Альфе" важной "точки входа" в Европу необходимой им для выстраивания своего бизнеса за пределами России. Но вопрос не решён до сих пор, и поэтому, судя по всему, владельцы "Альфы" готовы инвестировать значительные средства в новое латвийское правительство, надеясь, что оно помешает Бюро по защите конституции (БЗК) довести до конца процесс лишения Авена латвийского паспорта.

Сам бизнесмен заявил, что будет бороться за свое латвийское гражданство, но российского вторжения в Украину так и не осудил . Более того, еще до начала полномасштабного вторжения в 2019 году он не скрывал своих регулярных встреч с Путиным "2-3 раза в год", в ходе которых якобы обсуждались экономические вопросы. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова , упомянутый тогда в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера Петр Авен вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и главой Росгеологии Сергеем Горьковым, докладывали президенту РФ Владимиру Путину наиболее важные моменты о своих контактах с американской стороной. Следовательно, экономикой общение с главой РФ здесь не ограничивалось. Недавно украинским журналистам в Лондоне удалось пообщаться и с бизнес партнером Авена Михаилом Фридманом. Тот на бегу сказал журналисту Михаилу Ткачу, что юристы запрещают ему давать интервью и не стал отвечать, считает ли Путина военным преступником.

Теперь становится понятно, почему США ввели санкции против "альфистов" только полтора года после начала войны. Вероятно, к этому их подтолкнули и активные, хотя и скрываемые попытки "Альфы" с помощью и через незаменимую дочернее предприятие А1 взять под контроль активы Евгения Пригожина (А1 официально занимается инвестициями, но на самом деле его специализация — рейдерство ). То есть "Альфа" нацелилась на имущество и инфраструктуру международной террористической организации (каковой власти США и Великобритании считают "Вагнер"), намереваясь частично выкупив их (по нерыночной цене), частично просто отобрав у формальных и официальных наследников бывшего руководителя ЧВК "Вагнер" при молчаливом согласии (а значит – вероятно, действуя в интересах) Кремля.

Хотя и нарастание лоббистских усилий "Альфы" в США – с привлечением ряда фигур, негативно воспринимаемых администрацией Джозефа Байдена – сыграло свою очевидную роль.

Вероятно, это далеко не последний "привет" Петру Авену и Михаилу Фридману из-за океана. Учитывая то как разворачиваются события на поле боя в Украине, а также недавнее решение Международного суда в Гааге выдать ордер на арест президента Путина, не исключено что российских миллиардеров постигнет такая же участь. В конце концов, в США еще не забыли об отчете спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году, в котором также фигурирует руководство "Альфа-груп", который оба миллиардера безуспешно пытались оспорить. В итоге, судьбу бизнесменов может определить не столько уровень их влияния в Кремле и паспорта в странах ЕС, сколько американская Фемида.

Именно поэтому российские предприниматели так стремятся закрепиться в Латвии – их ныне главной "гавани" в Европе (Фридман, находящийся под санкциями Великобритании, скорее всего попытается уехать из страны после того, как местные власти прекратили против него уголовное дело, возбуждённое по факту обхода введённых ранее ограничений). По некоторым данным, Авен и Ко активно работают с представителями недавно сформированного латвийского правительства , предлагая им свою помощь по нейтрализации экономического потенциала и политического влияния их оппонента, предпринимателя Айварса Лембергса в обмен на покровительство в области бизнеса, переоформления старых и приобретения новых активов. В таком случае деньги Лембергса вкупе с его влиянием будут вытеснены и замещены неизмеримо большими ресурсами "Альфы". Если активы Лем­бергса перейдут – пусть и постепенно – под прямой или косвенный контроль владельцев "Альфы", фронтменом которых выступает пока ещё гражданин Латвии Авен, мы столкнёмся с первым фактом существенного усиления российского присутствия в одной из европейских экономик, случившимся уже после начала российской агрессии в отношении Украины. Это, на мой взгляд, станет очень плохим сигналом для всей Европы, которая в последнее время и без того постепенно ослабляет санкции против богатых россиян.

Конечно, на Латвию пока не падают российские бомбы и ракеты, а её землю не топчут солдаты Росгвардии, застрахованные дочерними компаниями "Альфы". Но это, на мой взгляд, не повод снисходительно относиться к тем, кто помогает агрессивным планам Путина претворяться в жизнь. Хотелось бы, чтобы латвийские власти брали в отношении российских богачей пример с украинских – хотя бы так, как это делают в США.