Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея рассказал о негативных выводах проведенной им проверки качества продуктов, приобретенных для нужд армии

Каждый выезд на проверку соблюдения качества продуктов шокирует.

На этот раз совместно с представителями Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины МОУ мы проверили, как производятся и как хранятся повседневные наборы сухих продуктов и суточные полевые наборы (сухие). Как правило, это 10 и 15 нормы.

Проверили выборочно несколько комплектов. Установили, соответствуют ли они всем заявленным показателям, имеются ли в наличии соответствующие протоколы, сроки годности и т.п.

В общем, имеем положительное впечатление.

Но на одном из складов мы с Alexandr Gerashchenko натолкнулись на склад около 50 тыс. готовой пищи, которая была закуплена еще в марте 2022 года, которая временно хранится (больше года) и сейчас уже просрочена.

Почему?

Как ранее писал Юрий Николов, эта продукция была закуплена Минобороны у поставщика ООО "Танос Технолоджи" на сумму более 400 миллионов гривен.

Кстати, по анализу, проведенному журналистами, цены были завышены.

Пока этим вопросом занимаются правоохранители.

Почему она хранится на складах?

Вооруженные силы ее не приняли. Эта продукция вегетарианская (бобы, фасоль, булгур, суп и компот), комплекты не имеют подогревателя и не подходят для наших военных. Сразу становится понятно, что и заказ на такую продукцию тыл не делал.

А теперь то, что нас заставило сильно "заматериться…"

В течение года Минобороны так и не нашло решения, что делать с этой продукцией.

Напомню, срок ее годности уже истек.

Это лишь небольшая часть товара, которую мы обнаружили. Какая ситуация с другими партиями, мы пока четко не знаем, но, исходя из слов военных, находится на временном хранении на других складах. И если у них еще пригодный срок — ее нужно проверить в лаборатории и в случае положительных выводов направить в военные.

Ключевой вопрос: зачем вообще было покупать эти турецкие наборы? Кто подал такую идею?

Будем разбираться.