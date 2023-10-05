Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая о ситуации в Минобороны:

Сегодня появилась информация о назначениях заместителей Министра обороны.

Мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки. И я надеюсь, что наконец будет разблокирована работа Министерства обороны.

Желаю им оправдать доверие, плодотворной работы и открытости перед обществом. Кадровые решения – компетенция и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ главы Правительства, Министра обороны и Кабмина.

Для меня пока непонятна новая структура функционала новых заместителей Министра обороны, но в любом случае это шаг вперед в вопросе управляемости и функционирования Министерства обороны, и я его приветствую.

От себя могу сказать, как представитель Общественного антикоррупционного совета при МОУ и заместитель Председателя коллегиального органа по тыловому обеспечению, я работала, работаю и буду работать в пользу своего государства.

Моя зона ответственности – это прозрачные закупки, контроль деятельности Министерства обороны, антикоррупционная деятельность. И я буду работать так, чтобы вооруженные силы Украины были всем обеспечены.

Хочу еще раз отметить, что основная моя цель — это то, чтобы мои трое сыновей, дети погибших, которых я опекаю, и дети всей Украины в будущем, когда они вырастут, шли в армию, а не на войну. И я приложу все усилия, чтобы так оно и было.

Дальше будет дальше.

Честь имею.

Источник: Facebook-страница Даны Яровой