Мы сдвинулись с мертвой точки в вопросе назначений заместителей Министра обороны - Дана Яровая
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Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая о ситуации в Минобороны:
Сегодня появилась информация о назначениях заместителей Министра обороны.
Мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки. И я надеюсь, что наконец будет разблокирована работа Министерства обороны.
Желаю им оправдать доверие, плодотворной работы и открытости перед обществом. Кадровые решения – компетенция и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ главы Правительства, Министра обороны и Кабмина.
Для меня пока непонятна новая структура функционала новых заместителей Министра обороны, но в любом случае это шаг вперед в вопросе управляемости и функционирования Министерства обороны, и я его приветствую.
От себя могу сказать, как представитель Общественного антикоррупционного совета при МОУ и заместитель Председателя коллегиального органа по тыловому обеспечению, я работала, работаю и буду работать в пользу своего государства.
Моя зона ответственности – это прозрачные закупки, контроль деятельности Министерства обороны, антикоррупционная деятельность. И я буду работать так, чтобы вооруженные силы Украины были всем обеспечены.
Хочу еще раз отметить, что основная моя цель — это то, чтобы мои трое сыновей, дети погибших, которых я опекаю, и дети всей Украины в будущем, когда они вырастут, шли в армию, а не на войну. И я приложу все усилия, чтобы так оно и было.
Дальше будет дальше.
Честь имею.
Источник: Facebook-страница Даны Яровой
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