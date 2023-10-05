Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, волонтер Дана Ярова про ситуацію в Міноборони:

Сьогодні з'явилась інформація щодо призначень заступників Міністра оборони.

Ми нарешті зрушили з мертвої точки. І я маю надію, що нарешті буде розблоковано роботу Міністерства оборони.

Бажаю їм виправдати довіру, плідної роботи та відкритості перед суспільством. Кадрові рішення – компетенція та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ очільника Уряду, Міністра оборони та Кабміну.

Для мене поки що незрозуміла нова структура функціоналу нових заступників Міністра оборони, але у будь-якому випадку — це крок вперед у питанні керованості і функціонування Міністерства оборони, і я його вітаю.

Від себе можу сказати, як представник Громадської антикорупційної ради при МОУ та заступник Голови колегіального органу по тиловому забезпеченню, що працювала, працюю та буду працювати на користь своєї держави.

Моя зона відповідальності — це прозорі закупівлі, контроль діяльності Міністерства оборони, антикорупційна діяльність. І я буду працювати так, щоб Збройні сили України були всім забезпечені.

Хочу ще раз зазначити, що основна моя мета — це те, щоб мої троє синів, діти загиблих, якими я опікуюсь, і діти всієї України в майбутньому, коли вони виростуть, йшли в армію, а не на війну. І я прикладу всі зусилля, щоб так воно і було.

Далі буде далі.

Честь маю.

Джерело: Facebook-сторінка Дани Ярової