Укр

В ГАСУ почему-то убеждены, что проверяющая крыса важнее производителя оружия - Юрий Гудыменко

Автор
Юрий Гудыменко Юрий Гудыменко
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Конструкторское бюро "Луч" обеспечивает армию важным вооружением Новость обновлена 10 октября 2023, 11:25
Конструкторское бюро "Луч" обеспечивает армию важным вооружением. Фото Facebook.com

Воин и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко раскритиковал Государственную аудиторскую службу Украины за произвол по отношению к КБ "Луч"

Председатель ГАСУ Алла Басалаева вышла с официальным заявлением, из которого следует:

  • ГАСУ — это патриоты, а все, кто критикует их действия – мародеры;
  • ГАСУ работает на обороноспособность страны, а КБ "Луч" со своими Стугнами и Нептунами мешает обороноспособности;
  • предыдущая ревизия на КБ "Луч" проводилась аж 10 лет назад, поэтому самое время их потрясти, а то они расслабились.

В целом заявление замечательное. В том плане, что ее можно смело зачитывать в суде, как доказательство виновности Басалаевой.

Абсолютная уверенность в том, что проверяющая крыса важнее производителя оружия. Абсолютная уверенность в том, что за официозом можно скрыть саботаж. И абсолютная убежденность в том, что за это ничего не будет.

Будет. Но нам придется над этим поработать.

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