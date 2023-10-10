Воин и один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко раскритиковал Государственную аудиторскую службу Украины за произвол по отношению к КБ "Луч"

Председатель ГАСУ Алла Басалаева вышла с официальным заявлением, из которого следует:

ГАСУ — это патриоты, а все, кто критикует их действия – мародеры;

ГАСУ работает на обороноспособность страны, а КБ "Луч" со своими Стугнами и Нептунами мешает обороноспособности;

предыдущая ревизия на КБ "Луч" проводилась аж 10 лет назад, поэтому самое время их потрясти, а то они расслабились.

В целом заявление замечательное. В том плане, что ее можно смело зачитывать в суде, как доказательство виновности Басалаевой.

Абсолютная уверенность в том, что проверяющая крыса важнее производителя оружия. Абсолютная уверенность в том, что за официозом можно скрыть саботаж. И абсолютная убежденность в том, что за это ничего не будет.

Будет. Но нам придется над этим поработать.