Воїн та один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко розкритикував Державну аудиторську службу України за свавілля стосовно КБ "Луч"

Голова ДАСУ Алла Басалаєва вийшла з офіційною заявою, з якої випливає наступне:

ДАСУ це патріоти, а всі, хто критикує їхні дії – мародери;

ДАСУ працює на обороноздатність країни, а КБ Луч зі своїми Стугнами і Нептунами заважає обороноздатності;

попередня ревізія на КБ Луч проводилась аж 10 років тому, тож саме час їх потрусити, а то чо вони розслабился.

В цілому заява чудова. В тому плані, що її можна сміливо зачитувати в суді як доказ винуватості Басалаєвої.

Абсолютна впевненість у тому, що перевіряючий щур важливіший за виробника зброї. Абсолютна впевненість у тому, що за офіціозом можна скрити саботаж. І абсолютна впевненість у тому, що за це нічого не буде.

Буде. Але нам доведеться над цим попрацювати.