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У ДАСУ чомусь переконані, що перевіряючий щур важливіший за виробника зброї - Юрій Гудименко

Автор
Юрій Гудименко Юрій Гудименко
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Автор
Конструкторське бюро "Луч" забезпечує армію важливим озброєнням Новина оновлена 10 жовтня 2023, 11:25
Конструкторське бюро "Луч" забезпечує армію важливим озброєнням. Фото Facebook

Воїн та один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко розкритикував Державну аудиторську службу України за свавілля стосовно КБ "Луч"

Голова ДАСУ Алла Басалаєва вийшла з офіційною заявою, з якої випливає наступне:

  • ДАСУ це патріоти, а всі, хто критикує їхні дії – мародери;
  • ДАСУ працює на обороноздатність країни, а КБ Луч зі своїми Стугнами і Нептунами заважає обороноздатності;
  • попередня ревізія на КБ Луч проводилась аж 10 років тому, тож саме час їх потрусити, а то чо вони розслабился.

В цілому заява чудова. В тому плані, що її можна сміливо зачитувати в суді як доказ винуватості Басалаєвої.

Абсолютна впевненість у тому, що перевіряючий щур важливіший за виробника зброї. Абсолютна впевненість у тому, що за офіціозом можна скрити саботаж. І абсолютна впевненість у тому, що за це нічого не буде.

Буде. Але нам доведеться над цим попрацювати.

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