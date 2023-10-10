У ДАСУ чомусь переконані, що перевіряючий щур важливіший за виробника зброї - Юрій Гудименко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Воїн та один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко розкритикував Державну аудиторську службу України за свавілля стосовно КБ "Луч"
Голова ДАСУ Алла Басалаєва вийшла з офіційною заявою, з якої випливає наступне:
- ДАСУ це патріоти, а всі, хто критикує їхні дії – мародери;
- ДАСУ працює на обороноздатність країни, а КБ Луч зі своїми Стугнами і Нептунами заважає обороноздатності;
- попередня ревізія на КБ Луч проводилась аж 10 років тому, тож саме час їх потрусити, а то чо вони розслабился.
В цілому заява чудова. В тому плані, що її можна сміливо зачитувати в суді як доказ винуватості Басалаєвої.
Абсолютна впевненість у тому, що перевіряючий щур важливіший за виробника зброї. Абсолютна впевненість у тому, що за офіціозом можна скрити саботаж. І абсолютна впевненість у тому, що за це нічого не буде.
Буде. Але нам доведеться над цим попрацювати.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.