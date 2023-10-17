Украинцы стали более уязвимы к вбросам. Приблизилась та самая "усталость от войны" - Роман Шрайк
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Бизнесмен и блогер Роман Шрайк рассказал, что следует из нового опроса
Откровенно хр*новые тенденции из опроса КМИС.
1) "Власть и армия конфликтуют". Год назад было 14%, сейчас 32%.
2) "Запад устал от Украины и принуждает к уступкам". Год назад было 15%, сейчас 30%.
Такое ощущение, что опрашиваемые российское ТВ посмотрели. Но ведь не смотрели, эта дрянь проникает по другим каналам.
По моим наблюдением, где-то в августе-сентябре произошел перелом в общественном сознании, приблизилась та самая "усталость от войны".
Отражение этого мы и видим в опросе. Общественный иммунитет ослаб и стал более уязвим к вбросам, дающим простые ответы на сложные вопросы.
Но ведь кроме российских пропагандистов есть куча родных любителей хайпануть на подобных темах.
Поэтому я бы попросил всех включить мозг, и вспомнить, что на кону судьба страны. А то сейчас хайпанете, а потом будете удивляться, а как же так получилось.
После войны для хайпа будет раздолье, хватит каждому. А пока не надо.
Источник: пост Шрайка в Telegram
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