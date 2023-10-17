Бизнесмен и блогер Роман Шрайк рассказал, что следует из нового опроса

Откровенно хр*новые тенденции из опроса КМИС.

1) "Власть и армия конфликтуют". Год назад было 14%, сейчас 32%.

2) "Запад устал от Украины и принуждает к уступкам". Год назад было 15%, сейчас 30%.

Такое ощущение, что опрашиваемые российское ТВ посмотрели. Но ведь не смотрели, эта дрянь проникает по другим каналам.

По моим наблюдением, где-то в августе-сентябре произошел перелом в общественном сознании, приблизилась та самая "усталость от войны".

Отражение этого мы и видим в опросе. Общественный иммунитет ослаб и стал более уязвим к вбросам, дающим простые ответы на сложные вопросы.

Но ведь кроме российских пропагандистов есть куча родных любителей хайпануть на подобных темах.

Поэтому я бы попросил всех включить мозг, и вспомнить, что на кону судьба страны. А то сейчас хайпанете, а потом будете удивляться, а как же так получилось.

После войны для хайпа будет раздолье, хватит каждому. А пока не надо.

Источник: пост Шрайка в Telegram