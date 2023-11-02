Председатель благотворительного фонда "Сучасна Україна", волонтер и юрист Владимир Гавриш оценил, как нужно настраиваться обществу для победы над рф

Очередной выезд в прифронтовые зоны столкновения с врагом для помощи ВСУ. Очередные диссонансы по возвращении в условно "мирные" регионы Украины. "Тут" и "там" уже традиционно разделены общей атмосферой поведения людей. Очередные вопросы: готовы ли мы, особенно в тылу, на длительное противостояние с извечным врагом – россией?

По этому поводу обратила на себя внимание недавняя статья в издании The Economist (полный текст здесь ). Статья о том, как действовать сейчас во время войны для победы над рашистской россией. Основное мнение британских журналистов состоит в том, что нужно более эффективно расставить приоритеты.

Они предлагают не зацикливаться на ожиданиях скорой победы (не отвергая, конечно, эту цель как приоритетную в военной составляющей) и не концентрироваться на планах исключительно послевоенного восстановления Украины. Вместо этого нужно сосредоточиться на прокачке такого навыка, как выносливость: взять курс на то, что война будет долгой, на истощение, а значит, нужно уже прямо сейчас строить устойчивое государство. В экономической и военной сферах (в том числе, совмещая их).

То есть, генерировать собственный доход, пока, условно вынеся за скобки, репатриацию, и, понимая, что западной финансовой помощи всегда будет не хватать. Не говоря уже о том, что это в большинстве наши долговые обязательства.

Ряд тезисов западных журналистов на первый взгляд традиционно кажутся достаточно тривиальными и дискуссионными. Но на самом деле это очень полезное для нас предостережение со стороны. Зеркало, в которое следует заглянуть нам всем – и власти, и обществу. Ведь речь идет не только о том, как должны действовать государственные органы и наделенное управленческими полномочиями самоуправление. Речь идет о понимании обществом этих процессов.

Общество

Относительно недавние социологические опросы свидетельствуют, что в большинстве своем украинское общество находится в режиме завышенных ожиданий. Согласно июньским данным КМИС, 42% опрошенных в июне 2023 года считают, что война будет продолжаться больше года (26% в декабре 2022 года). По данным группы "Рейтинг", за июнь 2023 года таких было 25% (в феврале – 21%).

Почему такая разница в цифрах не суть в данном случае. Оба опроса свидетельствуют о том, что значительная часть общества настроена на скорую победу. Это скажем так – психологическая ловушка, на которую и указывают журналисты.

Почему здесь важно в первую очередь говорить именно об изменении настроений общества?

Обычно консенсус определяется общностью интересов в трех секторах: государство – гражданское общество – бизнес. Я в нынешних условиях Украины, в связи с войной, модернизировал бы эту концепцию в треугольник: войско – государство – бизнес. А в центре треугольника, как опора, должно быть правильно настроенное гражданское общество.

Любые власть имущие рефлексируют на градус настроений в обществе. Чем выше оно не толерантно к тем или иным позорным поступкам, тем меньше их вероятность. В такой ситуации у чиновников уменьшается чувство безнаказанности и желание заработать на коррупционных схемах в знаменитых тендерах на стадионы, дороги и т.д. Или отпраздновать громкую свадьбу во время кровопролитных боев за Авдеевку, еще и неизвестно на какие источники доходов.

Представьте, если бы, например, в апреле 2022 года, после того, что случилось в Буче и в других городах и селах, во Львове бывшие и действующие чиновники с коррупционным шлейфом на полную гуляли на свадьбе за миллионы гривен. А известные представители шоу-бизнеса развлекали их. Что бы с ними сделали?

Вопрос: но разве интенсивность войны и количество жертв уменьшилось за эти полтора года? Так почему в обществе пока что все ограничилось обычным негодованием, как и до 24 февраля?

Безусловно, сказанное никак не отменяет вины государства в том, что такое становится возможным. Не отменяет ее обязанности сконцентрироваться на развитии и построении сильной экономики сейчас, независимо от того, когда наступит победа: борьбе с коррупцией, стимулировании стратегических инвестиций. На что и указали в своей публикации британские журналисты.

Более того, роль государства в мобилизации общества должна стать определяющей. Приведу хрестоматийные аналогии времен второй мировой войны – Великобританию и США. Именно правительства этих стран и их руководители дали правильные сигналы обществу: готовиться к продолжительной войне. Совершенно понятно, что ни одна нация, обладающая здравым смыслом, не стремится воевать. Так устроен мозг нормальных людей.

Большинство американцев, после нападения Японии на Перл-Харбор, психологически находились вне понимания ведения войны. Именно на то, что американцы размякли, что их интересует только потребление товаров, и рассчитывали японцы. Ряд мер правительства США, в том числе, информационных, мобилизовали общество. Это и дало толчок экономическим и военным успехам.

Германия в 1940 году предлагала Великобритании заключить мир. Правительство Уинстона Черчилля убедило общество готовиться к затяжной войне.

В Украине пока, к сожалению, политическое руководство ориентировало общество на скорейшее наступление. Уже не суть важно, почему так делалось. Важно, что это нужно менять – примеры США и Великобритании в помощь. Иначе само по себе все общество не мобилизуется. По-прежнему все будет держаться на пассионариях. АТО 2.0. А этого уже недостаточно в войне с россией.

Стратегические инвестиции

В то же время было бы не совсем корректно утверждать, что наша страна (государство, общество, бизнес) настроены исключительно на послевоенное восстановление. Нынешние планы на центральном государственном уровне предполагают реализацию ряда экономических и социальных шагов уже сейчас.

В частности, Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны, как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, разработал План восстановления Украины . Один из принципов, на котором базируются подходы разработчиков: немедленное начало и постепенное развитие. В плане уже предусмотрены мероприятия на 2023 год.

Кроме того, правительством сейчас готовится документ "План Украины" – под четырехлетнюю программу финансирования Украины со стороны Евросоюза Ukraine Facility на 50 млрд евро. Недавно Европейский парламент в первом чтении поддержал предложения по созданию Украинского фонда на эту сумму. 12 октября проект Плана обсуждался с представителями общественных организаций.

Данная программа появилась по результатам конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Лондоне в июне этого года.

Эти все планы замечательные. Но важно их конечное содержание и реализация. На что обратил внимание. В процессе подготовки к конференции представители правительства много говорили о финансировании за счет репатриаций и глобальной финансовой помощи от партнеров.

В свою очередь, хочется больше услышать, что сделает государство именно для привлечения стратегических инвестиций от мирового бизнеса. Ведь только стратегические инвестиции могут стать базисом развития экономики и сформировать нашу выносливость для ведения войны с россией. Тем более что напомню, на мероприятия обороны Украина не имеет права тратить денежную международную помощь партнеров, а только те налоги, которые сгенерировала собственная экономика.

И снова – у нас мало идей по инвестиционной привлекательности для экономики Украины.

В то же время, по данным НБУ , за 8 месяцев 2023 года прямые иностранные инвестиции в Украину в 2023 году составили $2,9 млрд. В условиях войны цифра впечатляет. Но это снова просто реинвестирование доходов – $2,3 млрд, почти 80%.

Если кто-то думает, что разговоры об экономике не ко времени, приведу опять же такие примеры США и Великобритании.

Сплочение британцев вокруг тыловой работы на оборону и экономику ради победы привело к тому , что ВВП страны в 1941 году стал на 21% больше, чем в 1938 году.

В США за счет мобилизации государством общества и ориентации отраслей на оборону экономика получила второе дыхание после Великой депрессии: открывались заводы, рабочие места, возросла промышленность, доходы населения и т.д.

Понятно, что во время войны привлекать в экономику стратегических инвесторов сложная задачка. Особенно когда агрессор уничтожает инфраструктуру ракетами. Поэтому, конечно, мы имеем право на существенное увеличение военной помощи по защите неба (современные средства ПВО, самолеты). О чем, кстати, тоже акцентируется в статье The Economist.

Но это никак не отменяет нашей обязанности наконец-то создать инфраструктуру инвестирования. Она по факту пока отсутствует. Это всем известные обществу точки боли: защита прав инвесторов, верховенство права, отсутствие надуманных маски-шоу фискалов против бизнеса.

Что же вместо этого видят сейчас потенциальные инвесторы? Очередной скандал с обысками основанного львовянами и известного на всю Украину холдинга, состоящего из сети в 120 ресторанов. Один такой сигнал для инвесторов может перечеркнуть все величественные документы под названием Планы Украины.

И беда в том, что этот случай только вершина айсберга. Бизнес массово жалуется на безосновательные проверки и беспредел со стороны правоохранителей.

И здесь снова роль государства должна стать определяющей.

Вместо морали

Есть такое выражение на латыни: Amat Victoria Curam – победа любит подготовку. Украина (общество, войско, государство, бизнес) должны готовиться к длительному противостоянию с россией. Нам нужно выжить и победить. И под этот концепт максимально мобилизовать все усилия. Этот тезис нужно воспринять в первую очередь психологически – как единственный верный путь к победе с достаточно сильным врагом, у которого тоже есть союзники, помогающие оружием.

А если случится "черный лебедь" и мы победим условно "завтра", то эти шаги все равно значительно ускорят все планы послевоенного восстановления Украины.

Но здесь нужно понимать, что нам нужно не просто восстановление ради восстановления. Украине нужно построить сильное государство. Ведь если россия не распадется, как империя, после нашей победы, нам все равно придется находиться в состоянии постоянной готовности к нападению со стороны россиян.

Здесь снова хрестоматийный пример Израиля, десятилетиями живущего в условиях военных конфликтов и постоянной опасности. И даже несмотря на это последние события с атакой ХАМАС продемонстрировали, насколько опасно жить в состоянии самоуспокоения.

Из-за "холодного душа" ряд руководителей Израиля уже признали свои ошибки и призвали общество к мобилизации и сплочению вокруг борьбы с врагом. То есть, между государством, военными, бизнесом и обществом есть честный диалог и понимание ошибок со стороны руководства. Самое время Украине признать ошибки и настраиваться на игру в долгую. Мы не имеем права снова перевести ситуацию в АТО 2.0.