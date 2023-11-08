Военно-политический обозреватель Александр Коваленко описал ситуацию на левом берегу Днепра

Итак, как и ожидалось, "серая зона" на Левом берегу не стоит на своём месте, не стагнирует, а, наоборот, с каждым днём расширяется, поглощая уже не только прибережную зону, но и села, дороги…

Это не может не беспокоить российское командование, которое даже после смены одного тела с лампасами на другое, не добилось хотя бы торможения данного процесса. А, всё потому, что методы противодействия таким явлениям у них до топорного однообразные и заключаются преимущественно в наполнении локаций биомассой и металлоломом.

Такой метод сработал в Запорожской области, где РОВ вместо благоразумного отступления на более выгодные позиции, каждая нора заполнялась именно такой биомассой, концентрируя в квадрате 20 на 15 км колоссальный людской ресурс в обороне.

Но по левому берегу такое не получается. Казалось бы, перебросили подразделения 7-й ДШД, уже 44-ка на месте, 26-й МСП 70-й МСД без дела не сидит, 177-й ОП МП тельняшками закрывают фланги Олешек, есть и цельная 144-я ОМСБр в районе маленькой Корсунки. Кроме того, в область "серой зоны" начинают массово загонят роту за ротой "Шторм-Z". Но эффекта – нет.

"Серая зона" настойчиво поглощает Крынки, просачивается в Корсунку и Козачьи лагеря, поглотила связывающую их дорогу на целом ряде участков, экстремально осложняя продвижение мобильных групп РОВ, начинает поглощать лесной массив. А лесной массив это даже куда важный объект, чем населённый пункт, позволяющий более эффективно "серой зоне" начать поглощать 2206.

И просто взять и напихать биомассу вдоль левобережки РОВ не могут. Ведь в этой, специфической зоне, должны работать два элемента – мобильные группы перехвата и артиллерия. Но мобильности россиянам катастрофически не хватает, а после того как дорога между основным рубежом "серой зоны" перестала быть безопасной и вовсе упала до минимума.

Артиллерии на этом участке не хватает огневого потенциала и обеспечения БК. В целом у группы войск "Днепр" не лучшая ситуация как в количественном показателе с артиллерией, так проблема с самим расположением – левый берег ниже правого, у которого господство по высотам.

Обе проблемы разом, но всё же в больше степени вторую, нежели первую, россияне пытаются решить, массово применяя КАБы и это главная, серьёзная проблема для более быстрого расширения "серой зоны", но даже она не может затормозить процесс.

РОВ уже, в очень узкой полосе, глубиной около 5 км и протяжённостью не более 40 км сконцентрировали большую часть ГВ "Днепр", усиленную рядом подразделений из состава ГВ "Восток", она же сейчас ГВ "Запорожье". Ещё раз. Узкая полоса. Глубина 5 км. Протяжённость 40 км. Основная часть группировки на целом плацдарме, площадью тысячи квадратных километров.

И да, кстати, напомните, где в очень скованной ситуации находится российская ГВ "Запорожье", которая могла бы усилить ГВ "Днепр" до максимума, но…?

Stay Tuned и… Слава нації!

Источник: пост Коваленко в Telegram