Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар проанализировал события на фронте и рассказал, чего можно ожидать от развития боевых действий в будущем

Что будет дальше?

Надо хотя бы в общих чертах понимать возможные сценарии будущего. По крайней мере, это нужно бизнесу, чтобы планировать свою деятельность. Следовательно, сценарии развития событий сейчас, на мой взгляд, выглядят следующим образом. Мы берём здесь рамку времени минимум 2 года, чтобы учесть последствия выборов в ключевых странах. Все нижеследующее вам не понравится, но кто-то должен это сказать. Если вам лучше незнание, остановитесь здесь и не читайте дальше.

Входящие данные (что мы знаем сейчас):

1. Позиционная война не приводит к существенному изменению линии соприкосновения. По оценкам военных аналитиков, возможность каждой из сторон в обороне превышает наступательную способность другой стороны.

2. Мероприятие на данный момент не рассматривает сценарий российского поражения как приемлемое для себя, со всеми последствиями по количеству и качеству поставок вооружений.

3. Путин избрал стратегию войны на истощение, в которой авторитарная россия имеет больше шансов, чем Украина, в зависимости от демократических союзников, позиция которых может измениться после выборов (в которые рф будет непременно вмешиваться с этой целью).

Из этого следует три основных сценария для Украины.

1. Продолжение войны на истощение.

Худший сценарий, и пока все движется по этой траектории. Смена власти в странах Запада приведет к уменьшению поддержки до уровня, когда Украина не сможет продолжать войну и будет вынуждена вести переговоры о мире на условиях России. Даже если политическая поддержка сохранится на нынешнем уровне, количество точек напряжения в мире будет расти, отвлекая от Украины, и способность Запада предоставлять оружие начнет иссякать, а переводить американскую или европейскую экономику на военные рельсы никто не будет (Украина в любом случае сама не способна обеспечить себя современным оружием, хотя должно делать все возможные шаги в этом направлении). Фактически, этот сценарий означает поражение Украины, которое не оставляет шансов на восстановление экономики (в то же время это поражение и россии, но их устраивает завершение войны взаимным поражением). Во внутренней политике у Украины также есть проблемы, потому что проводить выборы во время бесконечного военного положения невозможно, а если их провести, то они консервируют нынешнюю власть наихудшим образом, что дает Западу основания окончательно отказаться от Украины как недемократической страны, или приводят к массовому протесту, что во время войны будет иметь крайне негативные последствия.

2. Замораживание войны.

Этот сценарий дает Западу выход из нынешней ловушки "поражение, победа и затягивание все равно неприемлемы". В этом сценарии союзники оставляют поддержку Украины примерно на нынешнем уровне, чтобы не допустить поражения Украины и не нанести поражение россии. Констатируя невозможность добиться успехов, западные союзники склоняют Украину к переговорам о замораживании конфликта, в то же время сильно давя на путина (сегодня ему выборы не нужны, потому что ставка сделана на первый сценарий, но многие факторы могут изменить ситуацию). Инициатором переговоров станет либо Байден весной или летом 2024 (ему надо выглядеть на выборах победителем или по крайней мере миротворцем), либо уже победитель американских выборов весной 2025. После подписания мирного соглашения обе стороны (Украина с помощью Запада, россия с помощью Китая) начинают интенсивно готовиться к следующей войне, которая произойдет через 5 лет (минимум 3, максимум 7). Поскольку мирное соглашение ведет к снятию военного положения, проводятся демократические выборы, на которых побеждают новые лица, олицетворяющие курс на всестороннюю модернизацию, в то время как Зеленский ассоциируется с поражением и сходит с политической сцены (отказ от проведения демократических выборов в мирное время будет иметь на него еще хуже последствия). За время подготовки у России есть шансы изучить ошибки 2022 года, а у Украины есть шансы существенно модернизироваться (не только в техническом, но и в институциональном аспекте; в скобках также отмечу, что начинать стоит уже). В лучшем варианте этого сценария Украина настолько хорошо модернизируется, что Россия опасается напасть. В худшем варианте Украина готовится слабо, и второе вторжение приводит к полному поражению и установлению пророссийского режима (см. первую и вторую Чеченские войны).

3. Победа.

Украине удается убедить союзников, что поражение России является приемлемым сценарием (и даже желанным). Помощь резко растет до уровня, позволяющего успешно провести весенне-летнее контрнаступление, освободить Юг и Крым, значительно сократить линию фронта, заморозить оккупированную часть Востока до лучших времен и в таком формате выйти на переговоры на украинских условиях. После подписания мира Украина вступает в НАТО и получает большие деньги на восстановление и модернизацию экономики. Победная Украина привлекает внимание мира в разных аспектах. Безопасная ситуация благоприятна для экономического роста, разблокированные моря открыты для экспорта. Зеленский легко выигрывает демократические выборы победителем в войне. Между тем, российское поражение приводит к накоплению факторов, ведущих к политическим изменениям, как это бывало всегда в ее истории после военных поражений. Эти изменения (в мягком формате рефедерализации или в более вероятном жестком формате деколонизации) делают невозможным следующую российскую агрессию. Сценарий "Победа" наименее вероятен, поскольку предполагает тот уровень стратегического и переговорного мастерства, которого у Украины сейчас нет. В то же время, он единственный, который обеспечивает выживание правящей политической команды, и это хорошо, что интересы общества и политической элиты совпадают.

Два заключительных замечания.

1. Всегда могут быть какие-то "черные лебеди" или даже "серые носороги" (событие, которое давно ждали). Например, путин может умереть, и возможная продолжительность сокрытия этой информации гораздо меньше, чем нужно для определения преемника и консолидации власти. Но делать ставку на такие события бессмысленно.

2. Трамп является эксцентричным и полностью непредсказуемым персонажем, поэтому существует ненулевая вероятность, что из-за некоторых факторов он вдруг развернется в сторону максимальной поддержки Украины. Но очевидно, что делать на это ставку так же бессмысленно.

Еще раз хочу подчеркнуть: будущее не предопределено. Лучшие сценарии возможны, только нужно их воплощать, а не просто верить.

Прошу давать критические замечания аргументированно, а не в формате "ну это невозможно" или "а я все равно верю в победу".

Источник: публикация Валерия Пекара в Facebook.