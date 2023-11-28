Владелец сети специализированных магазинов медицинского оборудования "Медтехника" объяснил, как обходит польскую блокаду границы и как Украина может ответить

Приехала первая фура из польского порта Гданьска, но уже через Венгрию. И хотя. Вместо обычных 3 суток как это было раньше из Польши, водитель ехал через Венгрию 6 суток — но:

Он ехал, а не стоял заблокированный. Продукция, которую все ждут, таки приехала в Украину. Он успеет еще что-нибудь загрузить на экспорт и потом снова что-то привезти в Украину.

Это значит.

Что его семья будет накормлена.

Что его работодатель не обанкротится.

Что экспортер сможет вывезти грузы и получить денежную выручку.

Что импортер сможет ввезти грузы и обеспечить страну необходимым.

Так же.

На этой неделе, впервые с начала войны, мы забронировали места на кораблях, которые приплывут не в польский Гданьск, а в румынский Констанца.

Это значит. Что в течение декабря авиа грузы будут ехать в обход польских аэропортов. Все фуры из Польши мы уже сейчас направляем на границы других стран. Что с января вообще вся морская и авиа логистика будет построена в обход Польши – через Румынию.

Мы маленькая компания. В месяц привозим всего-навсего 10 фур и контейнеров из-за границы — но я точно не буду давать полякам зарабатывать на мне деньги.

Теперь. Польские водители фур в желании заработать больше оставили без дохода польских рабочих морских портов, лицензионных складов, таможенных органов, магазинов, стоянок, АЗС и многие другие польские бизнесы, которые зарабатывали на фразе "Польша — это удобный и быстрый транспортный хаб".

Если это сделаю один я – они это, конечно, не почувствуют. Но если завтра по этому пути пойдут тысячи других украинских предпринимателей — это и будет симметричный ответ на блокировку наших водителей и наших грузов. Это не поза. Это не желание хайпануть. Это не агрессия в сторону наших соседей. Я считал и считаю.

Нельзя шантажировать целую страну и ее граждан пользуясь тем, что она находится в затруднительном положении. Потому что можно получить симметричный ответ — который тебя не устроит ни морально, ни финансово, ни политически.