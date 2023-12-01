Волонтер, член Общественного совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны Дана Яровая о технологии очернения репутации военных:

Продолжим уроки интересной психологии.

Во времена советского союза проводились психологические тесты над детьми. Ну, вы все помните самую гуманную психиатрию в мире.

Так вот. Группе детей давали манную кашу. Из 10 детей двоим давали ее соленую, 8 – сладкую.

После того, как дети начинали ее есть, воспитательница интересовалась, как детям каша. Сначала у тех, у которых была сладкая каша. Все дети говорили, что вкусно. И тут очередь доходила до детей, которым дали соленую кашу. И эти дети также подтверждали, что каша сладкая.

Другой опыт. В комнату заносили 4 геометрических объекта — 3 черных, 1 белый.

8 детей говорили, что объекты все черные (их об этом попросили), когда доходила очередь до детей, которых не просили, они также говорили, что объекты черные.

К чему это я, спросите меня.

Ко вчерашнему посту о конфликте военного руководства с политическим. То заявление господина Подоляка, которого временно достали из нафталинового шкафа, который сказал, что все высеры Марьяны — это ее личная позиция, а не позиция политической силы.

Если бы Марьяна после этого просто замолчала, я бы охотно в это поверила.

А теперь смотрите, как играют с вашим сознанием. И многие из вас вчера удивленно писали, что репутация военных от ее высеров не страдает.

Когда вам изо дня в день будут говорить одну и ту же информацию под разными углами, из разных щелей, сначала ваше сознание будет сопротивляться, но со временем вы поймете, что каша была не просто соленая, а она была из говна.

Кстати, жду, когда некоторые антикоррупционеры догадаются, что их накормили говном во время политического банкета, хотя обещали накормить сладкой кашей.

Так работают информационные штормы, которые я, ваша слуга, прошла не раз.

Могу вспомнить историю о лоббировании Атомсервиса и титул — "человек Пашинского".

Кстати, Атомсервис сейчас не взял ни одного лота. Такой я лоббист.

Так вот. Не давайте накормить вас соленой кашей, уверяя, что она сладкая. А тем более не давайте накормить вас говном, уверяя, что это каша. Ибо говна будет много, на всех заказано.