Волонтерка, членкиня Громадської ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони Дана Ярова про технологію очорнення репутації військових:

Продовжимо уроки цікавої психології.

За часів радянського союзу проводились психологічні тести над дітьми. Ну, ви ж всі памʼятаєте найгуманнішу психіатрію в світі.

Так от. Групі дітей давали манну кашу. З 10 дітей двом давали її солону, 8 — солодку.

Після того, як діти починали її їсти, вихователька цікавилась, як дітям каша. Спочатку у тих, у яких була солодка каша. Всі діти казали, що смачна. І тут черга доходила до дітей, яким дали солону кашу. І ці діти також підтверджували, що каша солодка.

Інший експеримент. У кімнату заносили 4 геометричні обʼєкти — 3 чорних, 1 білий.

8 дітей говорили, що обʼєкти всі чорні (їх про це попросили), коли доходила черга до дітей, яких не просили, вони також казали, що обʼєкти чорні.

До чого це я, спитаєте ви мене.

До вчорашнього поста про конфлікт військового керівництва з політичним. Та заяви пана Подоляка, якого тимчасово дістали з нафталінової шафи, який сказав, що всі висери Марʼяни — це її особиста позиція, а не позиція політичної сили.

Якби Марʼяна після цього просто замовчала, я би залюбки в це повірила.

А тепер дивіться, як граються з вашою свідомістю. І багато з вас вчора здивовано писали, що репутація військових від її висерів не страждає.

Коли вам з дня в день будуть говорити одну й ту саму інформацію під різними кутами, з різних щілин, спочатку ваша свідомість буде пручатись, але з часом ви зрозумієте, що каша була не просто солона, а вона була з гівна.

До речі, чекаю, коли деякі антикорупціонери таки здогадаються, що їх накормили гівном під час політичного банкету, хоча обіцяли накормити солодкою кашею.

Так працюють інформаційні шторми, які я, ваша слуга, пройшла не один раз.

Можу згадати історію про лобіювання Атомсервісу та титул — "людина Пашинського".

До речі, Атомсервіс зараз не взяв жодного лота. Такий я собі лобіст.

Так от. Не давайте нагодувати вас солоною кашею, запевняючи, що вона солодка. А тим паче не давайте нагодувати вас гівном, запевняючи, що це каша. Бо гівна буде багато, на всіх замовлено.