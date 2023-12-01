Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик предположил, как россияне могут использовать их в войне против Украины

Разведка Британии в ежедневном отчете указала на то российский ВПК собирается начать разработку своих собственных беспилотных морских брандеров. Предполагается, что их боевая часть будет достигать 600 килограмм тротила.

При этом разведка не указывает на их возможное применение в войне против Украины. Однако учитывая, что у Украины нет крупных боевых кораблей, можно предположить два варианта их использования.

Первый заключается в прямых атаках брандеров на торговые суда, которые сейчас заходят в украинские порты. Хотя такие открытые атаки приведут к дипломатическим последствиям для Кремля, в том числе и от стран Азии и Африки, с которыми русские все еще хотят хранить хорошие отношения.

Второй вариант заключается в более осторожной тактике атак на украинские минные тральщики и небольшие патрульные корабли, с последующим более активным минированием украинских прибрежных вод для того, чтобы отпугнуть торговые суда от следования в Украину.