Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о том, сколько техники оккупанты держат на Левобережье Херсонщины

Левый берег. Кратко.

У подразделений 328 ДШП и 104 ДШП, пытавшихся вытеснить Силы Обороны Украины (СОУ) юго-западнее Кринок, случилась массовая мигрень. Командование российских оккупационных войск (РОВ) так и не может найти оптимального решения проблемы левого берега, контроль СОУ на котором расширяется. И в то время как общее внимание приковано к Крынку, у которых в режиме нон-стоп горит российская техника, интересные и очень странные отношения имеют место быть несколько западнее.

В связи с этим в Херсонскую область продолжается опрокидывание сил и средств для усиления ГВ "Днепр". Перебрасывают счет ресурса ГВ "Запорожье" и ГВ "Оборона Крыма".

По состоянию на сегодняшний день ГВ "Днепр" превышает 70 тысяч л.с. Напомню, что чуть больше двух недель назад это была группа войск чуть более 65 тысяч.

Кроме того, ГВ "Днепр" имеет в составе:

Танки – около 380;

ББМ – до 1 тыс.;

Артиллерия ствольная – 500;

РСЗО – менее 100.

То есть, по технике комплектация этой ГВ составляет от 30% до 40%. И если по количеству биомассы прирост отмечается, то по технике качественных изменений так и не произошло.

Так же, к западу от Олешек, 24-й МСП 70-й МСД занял оборону. Возможно, это связано именно с теми интересными и очень странными делами, о которых я писал выше, а возможно, и нет, но факт беспокойного окапывания отмечен.

В свою очередь, разведосов из состава 127-й ОРБр отправили под Подлесное, как подкрепление 404-й МСП терморегулирующих вентилей… кхм, территориальных войск противника. Пожалуй, отборные труженики не справляются там с чем-то, или кем-то, но кто знает, с чем или кем именно. А потом им подсыпали батальон разведосов.

Из этого можно сделать простой вывод, что беспокойство в рядах командования ГВ "Днепр" разрастается, по большей протяженности левого берега. И оно неудивительно, ведь практически все те участки, о которых мы говорили выше, имеют крайне ограниченную логистику, перерезка которой роковая для РОВ.

Слава нации!

Источник: пост Коваленко в Telegram