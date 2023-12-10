Воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про те, скільки техніки окупанти тримають на Лівобережжі Херсонщини

Лівий берег. Коротко.

У підрозділів 328 ДШП та 104 ДШП, які намагалися витіснити Сили Оборони України (СОУ) на південний захід від Кринок, трапилася масова мігрень. Командування російських окупаційних військ (РОВ) так і не може знайти оптимального розв'язання проблеми лівого берега, контроль СОУ на якому розширюється. І в той час, як загальна увага прикута до Кринка, у яких в режимі нон-стоп горить російська техніка, цікаві й дуже дивні відносини мають місце бути трохи західніше.

У зв'язку з цим у Херсонську область триває перекидання сил та засобів для посилення ГВ "Дніпро". Перекидають рахунок ресурсу ГВ "Запоріжжя" і ГВ "Оборона Криму".

Станом сьогодні ГВ "Дніпро" перевищує 70 тисяч к.с. Нагадаю, що трохи більше двох тижнів тому це була група військ трохи більш як 65 тисяч.

Крім того, ГВ "Дніпро" має у складі:

Танки – близько 380;

ББМ – до 1 тис;

Артилерія ствольна — 500;

РСЗВ — менше 100.

Тобто за технікою комплектація цієї ГВ становить від 30% до 40%. І якщо за кількістю біомаси приріст відзначається, то з техніки якісних змін так і не відбулося.

Так само, на захід від Олешек, 24-й МСП 70-й МСД зайняв оборону. Можливо, це пов'язано саме з тими цікавими та дуже дивними справами, про які я писав вище, а можливо й ні, але факт неспокійного окопування відзначений.

Своєю чергою, розвідосів зі складу 127-ї ОРБр відправили під Підлісне, як підкріплення 404-ї МСП терморегулюючих вентилів… кхм, територіальних військ противника. Мабуть, добірні ТрВшники не справляються там із чимось, чи кимось, але хто знає, із чим чи ким саме. А потім їм підсипали батальйон розвідосів.

З цього можна зробити простий висновок, що занепокоєння в лавах командування ГВ "Дніпро" розростається, по більшій протяжності лівого берега. І воно не дивно, адже практично всі ті ділянки, про які ми говорили вище, мають вкрай обмежену логістику, перерізання якої є фатальним для РОВ.

Слава нації!

Джерело: пост Коваленка у Telegram