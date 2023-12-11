Волонтер и общественный деятель Сергей Притула написал о том, как изменилось отношение к волонтерам и почему над этим следует работать

Немного досадно…

Немного досадно, когда видишь, как развиваются отношения волонтерского движения и общества, в целом.

Я очень хорошо помню подобную негативную эволюцию, которую украинское волонтерское движение испытало в промежутке между 2014 и до конца 2021 года.

2014-2015 – расцвет! Куча людей взяла на себя ответственность быть неравнодушными и помогать украинским воинам, защищавшим нашу жизнь сдерживая врага на Донбассе.

С 2016-го, с окончательным переходом к позиционной войне, общество привыкло, волонтерство перестало быть чем-то, что нуждалось в неотложной поддержке и начало затухать.

А прибить волонтерство помогали медведчукские каналы, где в новостях и в ток-шоу регулярно наносились удары по двум направлениям: по воинам АТО/ООС и по волонтерам.

Там никогда не говорили типа "дантист убил человека" или "айтишник совершил дтп", однако всегда акцентировалось на том, что "ветеран АТО ударил ножом" или "волонтер сбил человека".

И часть общества велась на эту ипсо, целью которой был подрыв доверия к военным и волонтерам. Еще кто-то просто адаптировался к обстоятельствам и война на Донбассе исчезла из повестки дня. Мы не знали еще в 2019-2021 слове "донаты". Но это не мешало им (донатам) неуклонно идти вниз.

И в октябре/ноябре 2021 года, когда Валерий Федорович Залужный приглашал волонтеров на встречу, нас собралось около полутора десятков человек. Из тех, кто еще хоть немного дрожал и мог аккумулировать на нужды военных бюджеты от миллиона гривен и выше в год.

И вот все то же, что мы наблюдали с течением времени в период 2014-2021, мы наблюдаем сейчас, но в ускоренном темпе и с очень негативными тенденциями.

Февраль 22-го подарил большую надежду, так как рядом с сотнями тысяч взявших в руки оружие добровольцев на параллельном курсе масштабировалось украинское волонтерское движение.

Масштабировался мегакратно, как ответ на мегакратное изменение масштаба российской агрессии по сравнению с предыдущими годами.

Невероятный прецедент объединения украинского общества вокруг идеи поддержки своей армии. Десятки миллионов неравнодушных людей начали обеспечивать воинов через посредство волонтеров.

В марте/апреле 2022 года обеспечение, например, бронежилетами происходило на паритетных началах волонтерами и государством. 50/50.

Если говорить о гражданских дронах, то еще недавно это было 100% обеспечения волонтерами.

Однако…

Достаточно меньше 2-х лет, чтобы мы увидели, как начала меняться ситуация. К худшему.

Пару месяцев назад в Полтаве, одна волонтерящая студентка обеспокоила меня вопросом, мол, что делать, когда от тебя отписываются друзья в соцсетях, потому что ты "задолбала их постоянными сборами".

И ответа на этот вопрос у меня до сих пор нет.

Потому что на самом деле для большого числа украинского общества волонтеры перестали быть курьерами добра, которые могут доставить защитникам что-то важное. Перестали быть волшебниками, для которых нет слова "невозможно", а есть только слово "нужно".

Волонтеры превратились в надоедливых мух, вечно кружащих у уха с одной просьбой: "Дай! Дай! Дай!". И от этих мух многие уже банально отмахиваются. Слава Богу, что еще не "прихлопывают".

Параллельно Россия работает в инфо-пространстве по старому лекалу – подрывать доверие к волонтерам. И им это удается. И чем больше волонтерская инициатива, тем более привлекательной мишенью для россиян она становится.

Как следствие, имеем кучу людей, которые говорят "я не буду донатить, потому что все разворовывается" или "я не буду донатить, потому что он там мэр стадион строит, идите у него деньги заберите". Очень странная логика, откровенно. Претензия к мэру, от которого страдает не чиновник, а солдат.

Короче…

Спросите у знакомого волонтера, как у него дела со сборами на нужды того или иного подразделения. Услышите в ответ много боли.

Да, есть абсолютно объективные причины того, что средний размер доната существенно просел за почти два года.

Но есть и субъективные предпосылки. Которые во время войны не налезают на голову.

Можно тысячу раз говорить "а чего государство тем не обеспечивает?" Но в тот же момент, когда человек это говорит, украинский Воин стоит на грани жизни и смерти, давая тебе возможность задавать этот вопрос. Которое, безусловно, имеет право на существование. Но реальность такова, что в этой тотальной войне, которую развязала россия, сил государства, даже совместно с союзниками, НЕ ДОСТАТОЧНО.

И если у тебя есть какая-то возможность помочь тому, кто сейчас в окопе, то, курва, делай это, а не занимайся трипологией!

Завтра тебя мобилизуют и когда у тебя будет острая необходимость в тепловизоре, дроне, генераторе или еще почему-то, ты будешь ставить вопрос к государству или будешь дергать по потребностям волонтеров? Ответ очевиден.

Когда мобилизовали руководителя военного направления нашего фонда, Рому Синицына (в общей сложности из фонда ушли на войну 18 человек), он написал у себя на странице в соцсети сообщение, которое начиналось очень правильными словами "Поевать придется если не всем, то очень-очень многим".

Поэтому, кто еще не в рядах Сил Обороны, должен держать в тонусе помощь волонтерам, потому что совсем скоро ты можешь стать не донором, а получателем волонтерской помощи.

А откуда она возьмется, если ты сегодня говоришь, что волонтеры вредят, потому что из-за них государство не напрягается по обеспечению?

Украинского волонтера сейчас хочется просто обнять. Потому что все против него: собрание падает, ботофермы атакуют, государство устанавливает новые правила ввоза помощи для военных и т.д.

Люди выгорают. Люди демотивированы. Людей никто не благодарит.

Люди срываются, потому что не могут собрать за неделю то, что раньше закрывалось за 1 день.

Так быть не должно.

Мы должны держать строй. Мы должны оставаться объединенными в своем стремлении не эфемерной Победы, а той, которая одержана вкладом в дело каждого из нас!

Мы должны просыпаться и ложиться спать не просто со словами благодарности украинскому Воину за то, что живы, что можем выпить кофе, что принять душ, поцеловать детей, пойти на работу.

Мы должны эту благодарность проявлять действиями. И украинское волонтерское движение является инструментом, который вам поможет реализовать эту благодарность!

Так что воспользуйтесь этим инструментом!!!

Я намеренно не ставлю в этом сообщении ссылки на счета фонда. Ибо это сообщение касается десятков тысяч других волонтерских инициатив. Не оставляйте их без внимания. Поддержите их!

На носу очень сложный период. Как показывает опыт предыдущих 9,5 лет волонтерства, с середины декабря до середины января донаты катятся в бездну. Да, жизнь продолжается и есть праздники, подарки родным и близким, у кого-то даже отпуска)))).

Но не забывайте, живя свою жизнь, что кто-то в этот момент отдает свое, чтобы вы могли находиться в состоянии комфорта.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ СИЛЫ ОБОРОНЫ! ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УКРАИНСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ!!!

Спасибо.

Источник: пост Притулы в Facebook