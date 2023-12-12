Украинский центр защиты прав человека будет оказывать помощь военнослужащим Украины и их семьям: куда обращаться - Людмила Денисова
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Правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова анонсировала помощь для военных
Наша правозащитная неправительственная организация "Украинский центр защиты прав человека", которая поддерживает семьи пленных, пропавших без вести и погибших защитников, теперь будет помогать и военнослужащим и их семьям.
Следует отметить, что речь идет о бесплатных юридических консультациях и правовой помощи в получении статусов и социальных гарантий.
Чтобы получить соответствующую помощь – обращайтесь в Украинский центр защиты прав человека на горячую линию:
☎️ 0 800 33 07 09 бесплатно
📱073 765 44 08 Viber, Telegram, WhatsApp
✔️Мы обязательно поможем!
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