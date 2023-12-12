Укр

Украинский центр защиты прав человека будет оказывать помощь военнослужащим Украины и их семьям: куда обращаться - Людмила Денисова

Автор
Людмила Денисова Людмила Денисова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Открытые источники

Правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова анонсировала помощь для военных

Наша правозащитная неправительственная организация "Украинский центр защиты прав человека", которая поддерживает семьи пленных, пропавших без вести и погибших защитников, теперь будет помогать и военнослужащим и их семьям.

Следует отметить, что речь идет о бесплатных юридических консультациях и правовой помощи в получении статусов и социальных гарантий.

Чтобы получить соответствующую помощь – обращайтесь в Украинский центр защиты прав человека на горячую линию:

☎️ 0 800 33 07 09 бесплатно

📱073 765 44 08 Viber, Telegram, WhatsApp

📧[email protected]

✔️Мы обязательно поможем!

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Украина #Пленные #помощь