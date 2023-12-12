Правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова анонсировала помощь для военных

Наша правозащитная неправительственная организация "Украинский центр защиты прав человека", которая поддерживает семьи пленных, пропавших без вести и погибших защитников, теперь будет помогать и военнослужащим и их семьям.

Следует отметить, что речь идет о бесплатных юридических консультациях и правовой помощи в получении статусов и социальных гарантий.

Чтобы получить соответствующую помощь – обращайтесь в Украинский центр защиты прав человека на горячую линию:

☎️ 0 800 33 07 09 бесплатно

📱073 765 44 08 Viber, Telegram, WhatsApp

📧[email protected]

✔️Мы обязательно поможем!