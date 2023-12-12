Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова анонсувала допомогу для військових

Наша правозахисна неурядова організація "Український центр захисту прав людини", яка підтримує родини полонених, зниклих безвісти та загиблих оборонців, відтепер буде допомагати і військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Варто зазначити, що йдеться про безкоштовні юридичні консультації та правову допомогу в отриманні статусів та соціальних гарантій.

Щоб отримати відповідну допомогу – звертайтеся до Українського центру захисту прав людини на "гарячу лінію":

☎️ 0 800 33 07 09 безкоштовно

📱073 765 44 08 Viber, Telegram, WhatsApp

📧[email protected]

✔️Ми обов’язково допоможемо!