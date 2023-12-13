Волонтер, член гражданского совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны Дана Яровая на простом примере о том, как на закупках у Минобороны могут накручивать цены

#многобуков — но прочтите. Не пожалеете.

Штошь. Я думала, что я к этому телесериалу не вернусь, но не случилось, как предполагалось.

Так что презентую вам тизер к новому сезону культового сериала "Особенности закупок Министерства обороны"

А теперь в сериях, как вы любите.

Серия первая "Учите матчасть"

В Украине торговля оружием, как и во всем мире, очень зарегулированный процесс. Торговлей оружием до полномасштабного вторжения занимались только государственные предприятия Спецэкспортеры, которые подчинялись Укроборонпрому. В начале войны Спецэкспортеры за один день становятся Специмпортерами и переходят под Министерство обороны. Самых больших у нас три.

Мы не только получаем от союзников оружие как материально-техническую помощь, мы еще очень много оружия покупаем. За свои услуги при импорте оружия специмпортеры получают 3% комиссионного вознаграждения.

Около полутора лет назад запустили Агентство по закупке оружия. Замысел хороший, реализация не очень. Кроме того, Агентство получает комиссию 2,75%, на 0,25% меньше.

Но!

Агентство не платит налоги.

Есть еще отдел ВВТ МО, также покупающий оружие.

Всего 5 игроков на рынке.

Серия вторая. "Экономика для чайников от Яровой"

Что такое цена?

Цена – это нечто среднее между спросом и предложением.

К примеру, спрос на носки в стране 1 млн. пар на всю страну. В Украине все производители могут производить 500 пар в год.

Есть два пути.

Первый. Если закрытый импорт (можно упомянуть времена Советского Союза), то носки в стране будут дефицитом и за них будут переплачивать в 2-3 раза.

Второй. Открыть импорт, удовлетворить потребности рынка, тогда цены на носки упадут.

Серия третья. "О сельском хозяйстве Украины или О яблоках"

Представьте, что вам вот просто к ус@@@ки стали нужны яблоки.

Вы встаете в 6 утра, и первым бежите на рынок. Будите охрану рынка и дядю Васю, у которого есть сад, и он по окончании сезона сбора урожая продает остатки яблок.

Вы спрашиваете дядю Васю, сколько стоят его яблоки, и получаете прайс в 1 доллар за килограмм, думаете: "пробегусь-ка я по рынку, может есть лучшие яблоки", но просите дядю Васю оставит вам 3 кг.

Вашего соседа по дому в 6:30 разбудила женщина и сказала, что в этом году будет делать Оливье с яблоками, потому что начиталась трендов, и без яблок пусть не возвращается. И ваш сосед спросонья идет на рынок к тому же дяде Васе. Спрашивает дядю Васю о цене, дядя Вася, зная, что у него уже покупатель на яблоки, говорит цену в 2 доллара. Ваш сосед соглашается, но решает пойти тоже по рынку. Но просит дядю Васю оставить ему 10 кг.

Ваша соседка с 3 этажа, которая является любовницей кого очень серьезного, ночью узнала, что только у дяди Васи по всей стране остались яблоки, а в интернете пишут, что в этом году Меркурий в Водолее, поэтому Оливье должно быть только с яблоками, а если нет, то мужчины любить не будут. В 7.00 утра она тоже бежит на рынок. Находит дядю Васю и спрашивает, сколько стоят яблоки. Дядя Вася что-то начинает подозревать, говорит, что килограмм яблок стоит 3 доллара. На что ваша соседка говорит, что заберет весь объем яблок, чтобы любили ее весь год. И побежала искать грузчиков.

Какой-то неизвестный тип, с которым ужинал вчера любовник вашей соседки, точно знает, что яблоки во всем мире остались только у дяди Васи, и следующий год яблоки выращивать будет только дядя Вася. В 8:00 он также появляется на рынке. Находит дядю Васю, спрашивает о стоимости яблок. Дядя Вася, поняв, что это его звездный час, и такого спроса на его яблоки не было уже давно, говорит, что теперь яблоки по 5 долларов. Получает согласие от неизвестного типа. Но неизвестный тип предлагает еще договор поставки на следующий год под 100% предоплаты.

В 9.00 под рынок приезжает огромный лимузин, из которого выходит мужчина в идеально отшитом костюме, за ним распространяется запах дорогих духов, он практически идеальным по-английски говорит по дорогому телефону, и в сопровождении двух охранников идет по рынку искать дядю Васю. Откуда у него информация о яблоках – неизвестно.

Он находит дядю Васю и на идеальном украинском спрашивает, сколько стоят яблоки. Дядя Вася в своей голове уже сосчитал все доходы по яблокам. На эти средства в своем мозгу он уже приобрел виллу, землю, купил женщине шубу, а дочери — новый айфон, поэтому говорит о том, что яблоки уже проданы. Но мужчина в идеальном костюме говорит следующее: "Уважаемый Василий Васильевич, я выкуплю у вас все яблоки по 7 долларов, 2 доллара я кэшем возвращаю тебе, все остальные средства вы получите на счет, и контракт на 10 лет со 100% предоплатой". Дядя Вася от счастья бросается в ноги мужчине в идеально отшитом костюме.

Серия четвёртая. "Пилите Шура, они золотые"(с)

Все действующие лица обитают в одной стране, импорт закрыт, и только дядя Вася будет выращивать яблоки. Они все идут по приглашению председателя Союза садоводов Украины на симпозиум. И Глава союза садоводов говорит, что выкупит у всех яблоки по 9 долларов. Все радуются, как дети, потому что продадут свои яблоки очень дорого.

НО

Первый платеж пойдет продавцу по 7 долларов, потом по шесть, потом по 5 и так до 1 вашего доллара. Вы, конечно, понимаете, что 1 доллар при таких ценах это ужас, а денег очень хотите, поднимаете, как и все, цену до 8,5 долларов. Глава союза говорит, что выкупит у всех, но первым средства получит покупатель по 7 долларов. За кулисами стоит Василий Васильевич в дорогом костюме, с дорогим коньяком и сигарой, которому в дорогом чемодане приносят еще 20% от закупки по 9 долларов.

Эпилог.

При чем здесь яблоки, спросите вы? К тому, что яблоки, хоть патроны продаются по экономическим законам, потому что экономика, как и математика, наука точная.

После эффективных менеджеров, как правило, приходят конкурсные управляющие (с)

Источник: Facebook Даны Яровой