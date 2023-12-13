Волонтерка, членкиня Громадської ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони Дана Ярова на простому прикладі про те, як на закупівлях у Міноборони можуть накручувати ціни

#багатобукв — але прочитайте. Не пожалкуєте.

Штош. Я думала, що я до цього телесеріалу не повернусь, але не сталося, як гадалося.

Тож презентую вам тізер до нового сезону культового серіалу "Особливості закупівель Міністерства оборони"

А тепер в серіях, як ви любите.

Серія перша "Вчіть матчасть"

В Україні, торгівля зброєю, як і в усьому світі, дуже зарегульований процес. Торгівлею зброєю до повномасштабного вторгнення займались тільки державні підприємства Спецекспортери, які підпорядковувались Укроборонпрому. На початку війни Спецекспортери за один день стають Спецімпортерами та переходять під Міністерство оборони. Найбільших у нас три.

Ми не тільки отримуємо від союзників зброю як матеріально-технічну допомогу, ми ще дуже багато купляємо зброї. За свої послуги при імпорті зброї Спецімпортери отримують 3% комісійної винагороди.

Майже півтора роки тому запустили Агенцію з закупівлі зброї. Задум хороший, реалізація не дуже. Окрім того, Агенція отримує комісію 2,75%, на 0,25% менше.

Але!

Агенція не платить податки.

Є ще відділ ОВТ МО, який також купляє зброю.

Всього 5 гравців на ринку.

Серія друга. "Економіка для чайників від Ярової"

Що таке ціна?

Ціна — це щось середнє між попитом та пропозицією.

Наприклад, попит на шкарпетки в країні 1 млн. пар на всю країну. В Україні всі виробники можуть виготовити 500 пар на рік.

Є два шляхи.

Перший. Якщо закритий імпорт (можна згадати часи Радянського Союзу), то шкарпетки в країні будут дефіцитом і за них будуть переплачувати в 2-3 рази.

Другий. Відкрити імпорт, задовольнити потреби ринку, тоді ціни на шкарпетки впадуть.

Серія третя. "Про сільське господарство України, або Про яблука"

Уявіть, що вам от просто до ус@@@ки стали потрібні яблука.

Ви встаєте о 6 ранку, і перші біжите на ринок. Будите охорону ринку та дядю Васю, у якого є сад, і він після закінчення сезону збору урожаю, продає залишки яблук.

Ви питаєте дядю Васю, скільки коштують його яблука, і отримуєте прайс в 1 долар за кілограм, думаєте: "пробіжусь я по ринку, може є ліпші яблука", але просите дядю Васю лишить вам 3 кг.

Вашого сусіда по будинку в 6.30 розбудила жінка і сказала, що в цьому році буде робити Олівʼє з яблуками, бо начиталась трендів, і без яблук нехай не повертається. І ваш сусід спросоння йде на ринок до того ж дяді Васі. Питає дядю Васю про ціну, дядя Вася, знаючи, що є в нього вже покупець на яблука, каже ціну в 2 долара. Ваш сусід погоджується, але вирішує піти також по ринку. Але просить дядю Васю лишити йому 10 кг.

Ваша сусідка з 3 поверху, яка є коханкою когось дуже серйозного, вночі дізналась, що тільки у дяді Васі в усій країні лишились яблука, а в інтернеті пишуть, що в цьому році Меркурій в Водолії, тому Олівʼє має бути тільки з яблуками, якщо ні, то чоловіки любити не будуть. В 7.00 ранку вона також біжить на ринок. Знаходить дядю Васю і питає, скільки коштують яблука. Дядя Вася щось починає підозрювати, говорить, що кілограм яблук коштує 3 долари. На що ваша сусідка говорить, що забере весь обсяг яблук, щоб кохали її весь рік. І побігла шукати вантажників.

Якийсь невідомий тип, з яким вечеряв вчора коханець вашої сусідки, абсолютно точно знає, що яблука в усьому світі лишились тільки у дяді Васі, і наступний рік яблука вирощувати буде тільки дядя Вася. О 8.00 він також зʼявляється на ринку. Знаходить дядю Васю, питає про вартість яблук. Дядя Вася, зрозумівши, що це його зоряний час, і такого попиту на його яблука не було вже давно, говорить, що тепер яблука по 5 доларів. Отримує згоду від невідомого типа. Але невідомий тип пропонує ще договір поставки на наступний рік під 100% передоплати.

О 9.00 під ринок приїжджає величезний лімузин, з якого виходить чоловік в ідеально відшитому костюмі, за ним розповсюджується запах дорогущого парфуму, він практично ідеальною англійською говорить по дорогому телефону, та в супроводі двох охоронців йде по ринку шукати дядю Васю. Звідки в нього інформація про яблука — невідомо.

Він знаходить дядю Васю і на ідеальній українській питає, скільки коштують яблука. Дядя Вася в своїй голові вже порахував всі прибутки по яблукам. На ці кошти в своєму мозку він вже придбав віллу, землю, купив жінці шубу, а дочці новий айфон — говорить про те, що яблука вже продані. Але чоловік в ідеальному костюмі говорить наступне: "Шановний Василій Васильович, я викуплю у вас всі яблука по 7 доларів, 2 долари я кешем повертаю тобі, всі інші кошти ви отримаєте на рахунок, і контракт на 10 років з 100 % передоплатою". Дядя Вася від щастя кидається в ноги чоловіку в ідеально відшитому костюмі.

Серія четверта. "Пилите Шура, они золотые"(с)

Всі дійові особи живуть в одній країні, імпорт закритий, і тільки дядя Вася буде вирощувати яблука. Вони всі ідуть на запрошення голови Спілки садоводів України на симпозіум. І Голова спілки садоводів говорить, що викупить у всіх яблука по 9 доларів. Всі радіють, як діти, бо продадуть свої яблука дуже дорого.

АЛЕ

Перший платіж піде продавцю по 7 доларів, потім по шість, потім по 5 і так до 1 вашого долара. Ви звісно, розумієте, що 1 долар при таких цінах це жах, а грошей дуже хочете, піднімаєте, як і всі, ціну до 8,5 доларів. Голова спілки каже, що викупить у всіх, але першим кошти отримає покупець по 7 доларів. За лаштунками стоїть Василій Васильович в дорогому костюмі, з дорогим коньяком та сигарою, якому в дорогущій валізі приносять ще 20% від закупівлі по 9 доларів.

Епілог.

До чого тут яблука, спитаєте ви? До того, що хоч яблука, хоч набої продаються за економічними законами, бо економіка, як і математика, наука точна.

После эффективных менеджеров, обычно, приходят конкурсные управляющие (с)

Джерело: Facebook Дани Ярової