Очередные чудеса закупок Минобороны: а что там с НДС - Дана Яровая
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Волонтер, член гражданского совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны Дана Яровая рассказывает об особенностях уплаты налогов при закупках
Люди добрые, а дайте мне закончить этот до@@@й сериал "Особенности закупок Министерства обороны".
Эпиграф, или Как быстро сделать так, чтобы всем было плохо очень долго.
В начале полномасштабного вторжения, на колене между двумя стенками, было принято такое постановление 178 моим любимым Кабинетом Министров Украины. В адреналиновом угаре было написано: "в целях выполнения мобилизационных задач в условиях военного положения, установить 0 ставку НДС для заправки (дозаправки) или обеспечения транспорта Вооруженных сил".
С мобилизационными договорами не сложилось в связи с тем, что перечень товаров и юридических лиц, предусмотренных Постановлением КМУ, которые могут заключать такие договоры, очень устарел и не соответствует действительности, кроме того, постановление тайное.
Серия первая. Так в чем проблема?
Мобилизационные договоры заключаются в целях выполнения мобилизационных задач. Например, перевозка личного состава, топливо военкома, развозящего повестки и т.д. Мобилизационные договоры заключаются в рамках ЗУ "О мобилизации".
Что касается закупки топлива ВСУ, ПВО, ССО и других, существует другой Закон "О Вооруженных Силах" и Закон "Об Обороне закупки". В 178 постановлении КМУ не предусмотрено внесение изменений в эти законы. То есть закупка топлива для ВСУ производится на общих основаниях.
Серия вторая. И снова Басалаева и Государственная аудиторская служба Украины, куда же без нее?
При проведении того же Госаудита госпожа Басалаева влупила Министерству обороны убытки за закупку топлива по НДС. А НГШ — ущерб за покупку топлива без НДС.
Министерство обороны оспаривает это решение сейчас в суде.
Серия третья. "НДС Шредингера".
НДС — это косвенный налог, который платится конечным потребителем, например Петром, который покупает его на заправке.
Но когда Василий завозит его на территорию Украины, он платит пошлины и НДС в бюджет, что возвращается ему, когда Петр купил топливо.
То есть НДС – это все равно поступает в бюджет 1 раз.
Что интересного при государственных закупках, так это то, что если государственное предприятие получило бюджетные средства из бюджета и купило что-то по НДС, этот НДС сразу попадает снова в бюджет.
По сути, это переложение средств из одного кармана в другой.
Но госпожа Басалаева иного мнения. Она считает это ущербом государства.
Серия четвёртая. "Луч света в царстве тьмы".
Вы знаете, я даже получила позицию г-на Даниила Гетманцева по этому вопросу, которую он озвучил как глава Комитета налоговой политики, который он отправил официально в КМУ. А КМУ его уже в моей памяти 2 раза успешно теряли, но мы его снова успешно находили.
Кстати, его позиция была именно такой, как я описала в предыдущей серии. И прошу внести в протокол – никакого давления с моей стороны не было.
Серия пятая. А что теперь?
Все 2 года полномасштабного вторжения закупки топлива Министерством обороны осуществлялись по НДС.
А теперь самое интересное.
Тогда, когда идут слушания в суде по поводу необоснованной позиции ГАСУ, что НДС уплаченный государственным предприятием не является убытком государства, потому что снова попадает в бюджет, происходят странные метаморфозы.
Я в это не верю, но говорят, что Министерство обороны решило теперь покупать без НДС.
А вот здесь самое интересное. Кому-то надо будет сесть за решетку, осталось определиться кому. Тем, кто закупал с НДС топливо или тем, кто закупал без НДС. Есть правильная мысль посадить и тех, и других.
Купаться или не купаться — эти б@@ки вопросы за@@@т меня (с) Мытець
Источник: Facebook Даны Яровой
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