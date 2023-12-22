Волонтер, член гражданского совета при Минобороны, член коллегиального органа по тыловому обеспечению Минобороны Дана Яровая рассказывает об особенностях уплаты налогов при закупках

Люди добрые, а дайте мне закончить этот до@@@й сериал "Особенности закупок Министерства обороны".

Эпиграф, или Как быстро сделать так, чтобы всем было плохо очень долго.

В начале полномасштабного вторжения, на колене между двумя стенками, было принято такое постановление 178 моим любимым Кабинетом Министров Украины. В адреналиновом угаре было написано: "в целях выполнения мобилизационных задач в условиях военного положения, установить 0 ставку НДС для заправки (дозаправки) или обеспечения транспорта Вооруженных сил".

С мобилизационными договорами не сложилось в связи с тем, что перечень товаров и юридических лиц, предусмотренных Постановлением КМУ, которые могут заключать такие договоры, очень устарел и не соответствует действительности, кроме того, постановление тайное.

Серия первая. Так в чем проблема?

Мобилизационные договоры заключаются в целях выполнения мобилизационных задач. Например, перевозка личного состава, топливо военкома, развозящего повестки и т.д. Мобилизационные договоры заключаются в рамках ЗУ "О мобилизации".

Что касается закупки топлива ВСУ, ПВО, ССО и других, существует другой Закон "О Вооруженных Силах" и Закон "Об Обороне закупки". В 178 постановлении КМУ не предусмотрено внесение изменений в эти законы. То есть закупка топлива для ВСУ производится на общих основаниях.

Серия вторая. И снова Басалаева и Государственная аудиторская служба Украины, куда же без нее?

При проведении того же Госаудита госпожа Басалаева влупила Министерству обороны убытки за закупку топлива по НДС. А НГШ — ущерб за покупку топлива без НДС.

Министерство обороны оспаривает это решение сейчас в суде.

Серия третья. "НДС Шредингера".

НДС — это косвенный налог, который платится конечным потребителем, например Петром, который покупает его на заправке.

Но когда Василий завозит его на территорию Украины, он платит пошлины и НДС в бюджет, что возвращается ему, когда Петр купил топливо.

То есть НДС – это все равно поступает в бюджет 1 раз.

Что интересного при государственных закупках, так это то, что если государственное предприятие получило бюджетные средства из бюджета и купило что-то по НДС, этот НДС сразу попадает снова в бюджет.

По сути, это переложение средств из одного кармана в другой.

Но госпожа Басалаева иного мнения. Она считает это ущербом государства.

Серия четвёртая. "Луч света в царстве тьмы".

Вы знаете, я даже получила позицию г-на Даниила Гетманцева по этому вопросу, которую он озвучил как глава Комитета налоговой политики, который он отправил официально в КМУ. А КМУ его уже в моей памяти 2 раза успешно теряли, но мы его снова успешно находили.

Кстати, его позиция была именно такой, как я описала в предыдущей серии. И прошу внести в протокол – никакого давления с моей стороны не было.

Серия пятая. А что теперь?

Все 2 года полномасштабного вторжения закупки топлива Министерством обороны осуществлялись по НДС.

А теперь самое интересное.

Тогда, когда идут слушания в суде по поводу необоснованной позиции ГАСУ, что НДС уплаченный государственным предприятием не является убытком государства, потому что снова попадает в бюджет, происходят странные метаморфозы.

Я в это не верю, но говорят, что Министерство обороны решило теперь покупать без НДС.

А вот здесь самое интересное. Кому-то надо будет сесть за решетку, осталось определиться кому. Тем, кто закупал с НДС топливо или тем, кто закупал без НДС. Есть правильная мысль посадить и тех, и других.

Купаться или не купаться — эти б@@ки вопросы за@@@т меня (с) Мытець

Источник: Facebook Даны Яровой