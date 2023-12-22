Волонтерка, членкиня Громадської ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони Дана Ярова розповідає про особливості сплати податків при закупівлях

Люди добрі, та дайте мені закінчити цей до@@й серіал "Особливості закупівель Міністерства оборони".

Епіграф, або Як швидко зробити так, щоб було всім погано дуже довго.

На початку повномасштабного вторгнення, на коліні між двома стінками, була прийнята така собі постанова 178 моїм улюбленим Кабінет Міністрів України. В адреналіновому угарі було написано: "з метою виконання мобілізаційних завдань в умовах воєнного стану, установити 0 ставку ПДВ для заправки (дозаправки) або забезпечення транспорту Збройних сил".

Із мобілізаційними договорами не склалось в звʼязку з тим, що перелік товарів та юридичних осіб, передбачених Постановою КМУ, які можуть укладати такі договори, дуже застарів, і не відповідає дійсності, окрім того постанова таємна.

Серія перша. Так в чому проблема?

Мобілізаційні договори укладаються з метою виконання мобілізаційних завдань. Наприклад, перевезення особового складу, паливо воєнкому, який розвозить повістки і т.д. Мобілізаційні договори укладаються в рамках ЗУ "Про мобілізацію".

Що стосується закупівлі палива ЗСУ, ППО, ССО та іншим, існує інший Закон "Про Збройні сили" та Закон "Про Обороні закупівлі". У 178 постанові КМУ не передбачено внесення змін до цих законів. Тобто закупівля палива для ЗСУ відбувається на загальних підставах.

Серія друга. І знову Басалаєва та Державна аудиторська служба України, куди ж без неї?

При проведенні отого самого Держаудиту, пані Басалаєва влупила Міністерству оборони збитки за закупівлю палива з ПДВ. А НГШ збитки за купівлю палива без ПДВ.

Міністерство оборони оскаржує це рішення зараз в суді.

Серія третя "ПДВ Шредингера".

ПДВ — це непрямий податок, який платиться кінцевим споживачем, наприклад, Петром, який купляє його на заправці.

Але коли Василь завозить його на територію України, він платить мито та ПДВ в бюджет, який йому повертається, коли Петро купив паливо.

Тобто ПДВ — це все одно надходить в бюджет 1 раз.

Що цікавого при державних закупівлях, це те, якщо державне підприємство отримало бюджетні кошти з бюджету і купило щось з ПДВ, це ПДВ зразу потрапляє знову в бюджет.

По суті, це перекладання коштів з однієї кишені в іншу.

Але пані Басалаєва іншої думки. Вона вважає це збитками держави.

Серія четверта. "Промінь світла в царстві темряви".

Ви знаєте, я навіть отримала позицію пана Данила Гетманцева з цього питання, яку він озвучив як голова Комітету податкової політики, який він відправив офіційно в КМУ. А КМУ його вже на моїй памʼяті 2 рази успішно втрачали, але ми його знову успішно знаходили.

До речі, його позиція була саме такою, як я описала в попередній серії. І прошу внести в протокол — ніякого тиску з мого боку не було.

Серія пʼята. А що тепер?

Всі 2 роки повномасштабного вторгнення закупівлі палива Міністерством оборони здійснювались з ПДВ.

А тепер саме цікаве.

Тоді, коли йдуть слухання в суді щодо необґрунтованої позиції ДАСУ, що ПДВ сплачене державним підприємством не є збитками держави, бо знову потрапляє в бюджет, відбуваються дивні метаморфози.

Я в це не вірю, але кажуть, що Міністерство оборони вирішило тепер купляти без ПДВ.

А ось тут саме цікаве. Комусь таки треба буде сісти за грати, лишилось визначитись кому. Тим, хто закупляв з ПДВ паливо, чи тим, хто закупляв без ПДВ. Є слушна думка посадити і тих і інших .

Купатися чи не купатися — ці б@@@кі питання за@@@ть мене (с) Митець.

Джерело: Facebook Дани Ярової