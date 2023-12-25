Политик, общественный деятель Геннадий Кривошея — об ожиданиях от работы агентства по тыловым закупкам

Первые результаты работы агентства по вопросам тыловых закупок — DOT (Державний оператор тилу) будут видны уже в первом квартале 2024 года. От этих результатов будет зависеть многое…

На прошлой неделе, 18 декабря, состоялась презентация работы агентства с участием министра Рустема Умерова и главнокомандующего Валерия Залужного.

Презентация была сжатой и несла в себе только основные месседжи и ссылки для участников рынка.

Идея создания единого оператора по вопросам тыловых закупок направлена на проведение соответствующих закупок питания, одежды, горюче-смазочных материалов и медицинских средств по более прозрачным правилам с соблюдением соответствующих стандартов НАТО (по образцу работы агентств в других странах Альянса).

Должен отметить, что подготовка этого проекта началась еще при министре Алексее Резникове.

Конечно, мы с коллегами по Общественному антикоррупционному совету при МОУ ожидаем только положительного результата, лично участвуем в соответствующих рабочих совещаниях и предоставляем соответствующие консультации по вопросам соблюдения антикоррупционной политики. И очень хотим быть уверены в том, что нас слышат.

Я лично ожидаю от агентства:

Прозрачности и открытости. Сделать максимально прозрачными закупки через систему Прозоро, для соответствующего общественного контроля, за исключением чувствительной информации, которая должна быть скрыта. И, конечно, никаких прямых договоров! Четкое согласование плана закупок с военными. Покупать нужно только необходимое, а не товар, который потом годами лежит и портится на складах. Агентство должно выйти на уровень планирования по отдельным группам товаров от 1 до 3 лет, что обеспечит и качество, и цену, и стабильность в поставке продукции. Цена – качество. Считаю это одним из важнейших пунктов. Ведь недорогой продукт не может быть высококачественным. При закупках нужно на это также обращать внимание. Сотрудничество агентства с Центральным управлением качества и Управлением безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины МОУ должно быть достаточно серьезным. Следует отрегулировать нормативную базу, чтобы обеспечить оперативность реагирования. Покупаем украинское. Должны максимально поддерживать украинского товаропроизводителя. Наладить тесное сотрудничество с соответствующими отраслевыми ассоциациями. Это будет хорошая поддержка в экономике Украины. Сотрудничая с украинским производителем можно легко обеспечить соответствующее планирование. Постоянная отчетность общественности. В агентстве должен быть создан независимый орган из представителей антикоррупционных организаций с привлечением представителей Антикоррупционного совета. Это обеспечит ответное доверие и общества, и международных партнеров.

Итак, ожидаем эффективной и результативной работы агентства, которая очень важна для получения Победы!