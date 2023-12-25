Політик, громадський діяч Геннадій Кривошея — про очікування від агенції з питань тилових закупівель

Перші результати роботи агенції з питань тилових закупівель — DOT (Державний оператор тилу) буде видно вже першому кварталі 2024 року. Від цих результатів буде залежати багато чого…

Минулого тижня, 18 грудня, відбулась презентація роботи агенції за участю міністра Рустема Умєрова та головнокомандувача Валерія Залужного.

Презентація буда стислою і несла в собі лише основні меседжі та посилання для учасників ринку.

Ідея створення єдиного оператора з питань тилових закупівель спрямована на проведення відповідних закупівель харчування, одягу, паливно-мастильних матеріалів та медичних засобів за більш прозорими правилами з дотриманням відповідних стандартів НАТО (за зразком роботи агенцій в інших країнах Альянсу).

Маю зазначити, що підготовка цього проєкту розпочалася ще при міністрі Олексію Резнікову.

Звичайно ми з колегами по Громадській антикорупційній раді при МОУ очікуємо лише позитивного результату, особисто беремо участь у відповідних робочих нарадах та надаємо відповідні консультації щодо питань дотримання антикорупційної політики. І дуже хочемо бути впевнені в тому, що нас чують.

Я особисто очікую від агенції:

Прозорості та відкритості. Зробити максимально прозорими закупівлі через систему Прозоро, для відповідного громадського контролю, за виключенням чутливої інформації, яка має бути прихована. І звичайно ніяких прямих договорів!!! Чітке узгодження плану закупівель з військовими. Купувати потрібно лише необхідне, а не товар, який потім роками лежить і псується на складах. Агенція має вийти на рівень планування по окремих групах товарів від 1 до 3 років, що забезпечить і якість, і ціну, і стабільність в постачанні продукції. Ціна — якість. Вважаю це один із найважливіших пунктів. Адже дешевий товар не може бути якісним. Під час закупівель потрібно на це також звертати увагу. Співпраця агентства з Центральним управлінням якості та Управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини МОУ має бути досить серйозною. Потрібно відрегулювати нормативну базу, щоб забезпечити оперативність реагування. Купуємо українське. Маємо максимально підтримувати українського товаровиробника. Налагодити тісну співпрацю з відповідними галузевими асоціаціями. Це буде хороша підтримка економіки України. Співпрацюючи з українським виробником можна легко забезпечити відповідне планування. Постійна звітність перед громадськістю. В агенції має бути створений незалежний орган з представників антикорупційних організацій із залученням представників Антикорупційної ради. Це забезпечить відповідну довіру і суспільства, і міжнародних партнерів.

Отож, очікуємо ефективної та результативної роботи агенції, яка є дуже важливою для отримання Перемоги!